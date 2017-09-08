Babacan Holding, sadece yüzde 5 peşinatla taksitleri 2019’a erteliyor

Güvenilir ve lüks konut projelerini hayata geçirmeye devam eden Babacan Holding, ev sahibi olmayı kolaylaştırmak için yeni bir kampanyaya imza atıyor. Babacan Holding tarafından hayata geçirilen ‘Babacan Premium’ ve ‘Babacan Port Royal’ projelerinden yatırım ya da oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 5 peşinatla, taksit ödemelerine Ocak 2019’da başlama fırsatı sunuluyor.

Dar ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını kolaylaştırmak ve ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründeki canlılığı korumak için Babacan HoldingCEO’su Mehmet Babacan, taksit ertelemeli bu kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Konut Sahibi Olmayı Kolaylaştıracak Kampanya

Konut alacakların bir an önce yatırım yapması gerektiğini ve bu kampanyanın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Babacan, “Yüzde 5 peşinatla 1 yıl taksit ertelemeli bu kampanyanın Türkiye’nin en çok kazandıran kampanyası olacağını düşünüyoruz.Babacan Holding olarak, ‘Babacan Premium’ ve ‘Babacan Port Royal’ projelerimizle bu kampanyaya destek olmaya karar verdik. Ocak 2019’da taksitlerin ödenmesine başlanacak bu kampanyayı uygulamaya başladık. Yatırımların hız kesmemesi için bu tür kampanyalarla birlikte sektörün devlet tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor. Böylece hem yatırımlar hız kesmeyecek, hem de konut sahibi olmak kolaylaşacak” diye konuştu.

Premium 2. Etapta Ön Talep Toplamaya Devam

Beylikdüzü E-5 üzerinde konumlanan ‘Babacan Premium’ residence, tower, terrace ve home officeden meydana geliyor. Toplam 1009konuttun yer aldığı ‘Babacan Premium’ projesinin 2. etabı için ön talep toplanmaya devam ediliyor. Projenin 2. etabında 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan 117 konut bulunuyor. Lansman öncesinde ödeme ve fiyat avantajıyla ön talep toplanmaya devam edilen ‘Babacan Premium’da fiyatlar 292 bin TL’den başlıyor. Yüzde 5 peşinatla taksitleri Ocak 2019’da ödemeye başlama fırsatı sunuluyor.

E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede konumlanan projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

Metroya Sıfır Konumuyla Dikkat Çekiyor

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında, E-5 yolu yakınında konumlanan ‘Babacan Port Royal’ toplam 5 blok, 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. 5 blok olarak yükselen projenin mimari tasarımı ise dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyor.

Lokasyonun en prestijli, en iddialı, en kaliteli ve en ulaşılabilir projesi ‘Babacan Port Royal’de alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. Teslimlerin Mayıs 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Babacan Port Royal’de fiyatlar 269 bin TL’den başlıyor. Projeden yüzde 5 peşinatla taksitleri Ocak 2019’da erteleyerek konut sahibi olmak mümkün.

Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu projede ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları da bulunuyor. Bin metrekarelik kapalı alanı, sosyal donatılar için ayrılan ‘Babacan Port Royal’de fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası mevcut.

Metroya sıfır konumuyla yatırımcıların dikkatini çeken, E-5’e 1 dakika ve İDO’ya 10 dakika mesafede yer alan ‘Babacan Port Royal’, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın konumlanıyor.