Babacan Holding’den konut alanlara 23 Nisan’a özel çocuk odası hediye

Konut sahibi olmayı kolaylaştıran önemli kampanyalara imza atan Babacan Holding, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bulunduğu hafta olan 22-30 Nisan tarihleri arasında konut satın alanlara çocuk odası hediye ediyor. Babacan Premium’, ‘Babacan Port Royal’ ve ‘Babacan Palace’ projelerinden konut sahibi olmak isteyenler hem uygun ödeme avantajlarından yararlanacak hem de çocuk odasının tüm dekorasyonuna sahip olacak.

Çevresinin en iddialı, en prestijli ve en kaliteli projelerine imza atan Babacan Holding, ev sahibi olmayı kolaylaştıran ödeme avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Konut sahibi olmayı kolaylaştıran kampanya

Babacan Premium’da küçük küçük ödeyerek ferah ferah oturun diye 20.000 TL peşinat ve aylık 2.490 TL taksitle 2+1 daire sahibi olma fırsatı sunan büyük kampanya başladı.

'Babacan Premium'; 28 bin 620 metrekare alan üzerinde residence, tower, terrace, home office ve avm olarak inşa ediliyor. 1.140 adet konuttan oluşan projede 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Projedeki residence kısmının Haziran 2018, kule bölümünün ise Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanıyor.

'Babacan Premium', E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede yer alıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

Bölgenin en karlı ve en uygun projesi…

‘Babacan Port Royal’, bölgenin en iddiali, en prestijli, en kaliteli ve en ulaşılabilir projesi olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Toplam 4 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşan inşa edildiği lokasyondaki projelere kıyasla yüzde 30 daha ekonomik fiyatlar sunan ‘Babacan Port Royal’ fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösteriliyor.

Projede alan büyüklükleri talebe göre şekillendirilebilen 1+0, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı'na en yakın lokasyonda E-5 üzerinde konumlanıyor. ‘Babacan Port Royal’de lansman öncesi daireler 240 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan ‘Babacan Port Royal’in bin metrekarelik kapalı alanı; sosyal donatılar için ayrıldı. Projede teslimlerin Mart 2019’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1.650 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Teslimlerin başladığı ‘Babacan Palace’dan konut sahibi olanlar tapularına da beklemeden hemen kavuşuyor. Bölgenin en lüks projesi olma özelliği taşıyan Babacan Palace’dan peşinatsız aylık 1.650 TL taksitle konut sahibi olmak artık daha kolay.

İngiliz ve Osmanlı mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimarı anlayışıyla bütünleştiği 5 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ‘Babacan Palace’ projesi 248 adet 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı süit dairelerden oluşuyor. Alan büyüklükleri 66-287 metrekare arasında değişen daireler 5 yıldızlı otel konseptiyle satışa sunuluyor.

Daire fiyatlarının 189bin TL'den başladığı Babacan Palace’da peşinatı da 12, 24 ve 36 ay sonra olmak üzere üç eşit taksit ile ödeme imkanı mevcut. Projeden konut almak isteyenler ayrıca istediği bankadan da kredi kullanabiliyor.

Babacan Palace, E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olan ulaşım kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Projenin sosyal donatıları arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı mevcut. Geniş teraslı, deniz manzaralı suitleri donanımlı SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor.