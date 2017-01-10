Babacan Holding’ten yeni yılda 1.8 milyar TL’lik yatırım

Bugüne kadar inşaat, turizm, lojistik ve enerji konularında çalışmalar yapan Babacan Holding atılım yılı olarak ilan ettiği 2017’de 1.8 milyar liralık yeni yatırım yapacağını açıkladı.

2016 yılında yaptığı konut kampanyalarında ilkleri gerçekleştirerek hem yatırımcısına hem de ev sahibi olmak isteyenlere büyük avantajlar sağlayan Babacan Holding, 2017’de de yatırımlarına aralıksız devam edecek.

2017 yılı plan ve projelerine yönelik bilgi veren Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan “2017 yılını atak yılı olarak nitelendiriyoruz. Büyümelerin, gelişmelerin sıkıntılı dönemlerde gerçekleştiğine inanıyoruz, Holding olarak da her zaman bu dönemlerde daha da büyüdük. Bu nedenle 2017 yılında üç yeni projeye başlamayı hedefliyoruz.

3 yeni proje hayata geçecek

Bunlar sırasıyla ‘Kadıköy Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm işi, ‘Özelleştirme İdaresi’nden satın aldığımız Gaziantep köy hizmetleri arazisi’ ve ‘Beylikdüzü E-5 üzerinde bulunan arazi’ üzerine gerçekleştireceğimiz projemiz…

Aynı zamanda başladığımız projelerimize de aralıksız devam ediyoruz. 2016 yılında başladığımız ve Beylikdüzü E-5 üzerinde yükselen ‘Babacan Premium’; yaklaşık 600 milyon Türk lirası yatırım değeriyle hayata geçiyor. Yeşilköy Atatürk Havalimanı karşısında satışları başlayan ‘Babacan Port Royal’ ise 520 milyon Türk lirası yatırım değerine sahip.

Babacan Holding olarak aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğimiz inşaat sektöründe başladığımız ve başlayacağımız toplam 600 bin metrekareye yakın projeye ek olarak enerji, lojistik ve turizm sektörlerindeki yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Holding olarak hayata geçireceğimiz toplam yatırım tutarının 2017 yılında 1.8 milyar TL’yi bulacağını öngörüyoruz” dedi.

Enerjiye 20 milyon dolarlık yatırım

Konut projelerini eş zamanlı olarak diğer yatırımları da hızla yürüttüklerini belirten Babacan, 2017 yılında enerji, lojistik ve turizm alanlarına yapacağı yatırımlarla hız kesmeden büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin elektrik sistem altyapısını iyileştirmekle ilgili çalışmaların hız kazandığı bu dönemde holding olarak kendilerinin enerji yatırımı içinde olacaklarını söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, Aydın’da hayata geçirmek üzere çalışmalarına başladıkları yatırımla jeotermal elektrik enerjisi üreteceklerini belirtti.

İlk etaptaki yatırım miktarının 20 milyon dolar civarında olacağını ifade eden İbrahim Babacan, holdingin enerji yatırımlarını gelecek dönemde çevre illere de yaymayı hedeflediğini söyledi.

Turizme 55 milyon TL’lik yatırım

Turizm sektöründe de faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Babacan, “Holding olarak turizm tarafında da faaliyetlerimiz devam ediyor. 55 milyon TL yatırım bedeliyle Güneşli’de inşa ettiğimiz 'Prime Suites', bölgenin en lüks projesi olma özelliği de taşıyor. Service apartmant daireleri ile rezidans hizmeti veren 'Prime Suites' projemizde geniş aileler, yerli ve yabancı misafirler ve iş seyahati amaçlı Türkiye’ye gelen yabancı iş adamlarını ağırlıyoruz.

Aynı zamanda Babacan Enerji olarak yatırımlarımızı turizm sektöründe de değerlendireceğiz. Hayata geçirmeyi planladığımız jeotermal santrallerimiz aracılığıyla elde edeceğimiz doğal sıcak su kaynağı ile turizm tesisleri kurabileceğiz” diye konuştu.

Lojistik sektöründe de depolama alanları yapacaklarını söyleyen Babacan, ”Holding olarak daha çok konut projeleriyle öne çıksak da faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlara da önem veriyoruz. Sektörün lojistik depolama dalında yatırımlar yapıyoruz. 3. Köprü yolunun geçtiği güzergahta depolama arazileri yatırımları yaptık, oralara hangar vasfında depolama alanları yapacağız” dedi.