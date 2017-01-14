Babacan Palace’ta teslimler mart ayında başlıyor

Kendi arsaları üzerinde inşa ettiği lüks konut projeleriyle sektörde öne çıkan Babacan Holding’in, Beylikdüzü’nde inşa ettiği ihtişamlı proje ‘Babacan Palace’da geri sayım başladı.

İngiliz ve Osmanlı mimarisinin görkemli ve tarihi dokusunu, günümüz teknolojisi ve modern mimarı anlayışıyla birleştiren‘Babacan Palace’ın teslimleri mart ayında başlıyor.

Bölgede ses getiren kampanyalara imza atan Babacan Holding, ev sahibi olmayı kolaylaştırdığı gibi yatırımcısının da yüzünü güldürüyor.

5 bin metrekarelik bir alanda hayata geçen ‘Babacan Palace’dan konut satın almak isteyenler için 40 ay sıfır faiz kampanyası da devam ediyor.

66-287 metrekare arasında değişen 1 + 1, 2+ 1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı ve 5 yıldız otel konseptiyle satışa sunulan‘Babacan Palace'ta1+ 1 daire fiyatları ise 214 bin TL'den başlıyor.

‘Babacan Palace'; geniş teraslı, deniz manzaralı suitlerden oluşan proje donanımlı SPA ve tuz odasıyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralıyor.

Açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı imkanlarını da bünyesinde barındıran ‘Babacan Palace’, yürüme mesafesindeki E5 ve yanı başındakimetro ve metrobüs durağıyla da ulaşım kolaylığı sunuyor.

Babacan Palace, yapı ve zemin etüdü yapılarak, deprem ve yalıtım yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmasıyla ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra projede su, nem, ısı ve sese kadar yüksek izolasyon sağlayan Prekast cephe sistemi de kullanılıyor. Yüksek tavanlı, geniş teraslı ve deniz manzaralı suitleri ve 1.sınıf iç-dış mimarisi ile Babacan Palace sakinlerine otel ve saray atmosferini bir arada yaşatıyor.