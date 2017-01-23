'Babacan Port Royal'de lansman öncesi son fırsat

Kendi geliştirdiği arsalar üzerinde güvenilir konut projeleri inşa eden Babacan Holding’in lokasyonunun en lüks ancak en ulaşılabilir projesi ‘Babacan Port Royal’de ön talep sürecindeki fiyat avantajı devam ediyor. 50 ay sıfır faiz avantajıyla ve ilk günkü fiyatlarıyla satışa çıkan ‘Babacan Port Royal’ lansman öncesi kaçırılmayacak son fırsatla konut sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Babacan Port Royal, bölgenin en iddialı, en prestijli, en kaliteli ve tüm bu ayrıcalıklara rağmen en hesaplı projesi olma özelliği ile dikkat çekiyor. Babacan Port Royal projesi hayallerine kavuşmak isteyenler için muhteşem bir yaşam vaat ediyor.

Bölgenin en karlı yatırımı…

Babacan Holding, satışlarına başladığı Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı'na en yakın lokasyonda E5 üzerinde bulunan ‘Babacan Port Royal’de daireler 277 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toplam 4 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşan projeden 50 ay vadeli sıfır faiz imkanı ile ev sahibi olmak mümkün. İnşa edildiği lokasyondaki projelere kıyasla yüzde 30 daha ekonomik fiyatlar sunan Babacan Port Royal fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösteriliyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Adon Mimarlık imzası taşıyan Babacan Port Royal’in bin metrekarelik kapalı alanı; fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası gibi sosyal donatı alanlarına ayrıldı.

Yaklaşık 10 bin metrekare açık bahçe alanına sahip Babacan Port Royal yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzlarıyla da dikkat çekiyor.

Açık alışveriş merkezi keyfini yaşatacak toplam 80 adet mağazanın yer aldığıBabacan Port Royal, CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy Deniz Otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakınlığı ile önem kazanıyor. Aynı zamanda proje alanına çok yakın konumda yer alan birçok okul, hastane, AVM ve devlet daireleri de bulunuyor.