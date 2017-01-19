Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EMLAK

  1. Haberler
  2. Emlak

Bağdat Caddesi’nde Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Konut üretiminde Türkiye’nin en büyük ilk 20 inşaat şirketi arasında yer alan Pana Yapı, kentsel dönüşüm alanındaki uzmanlığını Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirdiği butik projeleri ile pekiştiriyor. Pana Yapı, Anadolu Yakası’nın en gözde lokasyonlarından Bağdat Caddesi’nde hayata geçirdiği 5 farklı proje ile yatırımcılara ve ev sahibi olmak isteyenlere farklı metrekarelerdeki daire seçenekleri için rahat ödeme planları sunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini farklı konseptlerdeki konutlarla sürdüren Pana Yapı, Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm bölgesi  Fikirtepe’de “Brooklyn” markasıyla yürüttüğü 4 farklı projesinin yanında yerinde dönüşüm çalışmaları da gerçekleştiriyor. Pana Yapı, Kadıköy’ün en özel ve değerli lokasyonlarından biri olan Bağdat Caddesi’ndeki butik projeleri özel konseptlerle şekillendiriyor. Bağdat Caddesi’nin; Fernerbahçe, Suadiye, Caddebostan, Erenköy gibi önemli lokasyonlarında, 5 farklı butik projeler gerçekleştiren Pana Yapı, sunduğu farklı metrekare büyüklükleri ve ödeme kolaylıkları ile ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuyor.

 

Şehrin kalbinde modern ve konforlu bir yaşam

 

Bağdat Caddesi üzerinde, sahile 5 dakika yürüme mesafesinde, şehrin karmaşasından ve stresinden uzak, samimi ve sıcak mahalle hayatını modern tasarımlarla zenginleştiren Pana Yapı, bölgede ev sahibi olmak isteyenler için tamamlanmış ve yapımı devam eden projelerde farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Anadolu Yakası’nın kalbi Bağdat Caddesi’nde, ev sahibi olmak isteyenler Pana Yapı’nın sunduğu ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA