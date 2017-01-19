Bağdat Caddesi’nde Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

İnşaat ve gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini farklı konseptlerdeki konutlarla sürdüren Pana Yapı, Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm bölgesi Fikirtepe’de “Brooklyn” markasıyla yürüttüğü 4 farklı projesinin yanında yerinde dönüşüm çalışmaları da gerçekleştiriyor. Pana Yapı, Kadıköy’ün en özel ve değerli lokasyonlarından biri olan Bağdat Caddesi’ndeki butik projeleri özel konseptlerle şekillendiriyor. Bağdat Caddesi’nin; Fernerbahçe, Suadiye, Caddebostan, Erenköy gibi önemli lokasyonlarında, 5 farklı butik projeler gerçekleştiren Pana Yapı, sunduğu farklı metrekare büyüklükleri ve ödeme kolaylıkları ile ev sahibi olmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat sunuyor.

Şehrin kalbinde modern ve konforlu bir yaşam

Bağdat Caddesi üzerinde, sahile 5 dakika yürüme mesafesinde, şehrin karmaşasından ve stresinden uzak, samimi ve sıcak mahalle hayatını modern tasarımlarla zenginleştiren Pana Yapı, bölgede ev sahibi olmak isteyenler için tamamlanmış ve yapımı devam eden projelerde farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Anadolu Yakası’nın kalbi Bağdat Caddesi’nde, ev sahibi olmak isteyenler Pana Yapı’nın sunduğu ayrıcalıklardan yararlanabilecek.