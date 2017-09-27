Bahçeli evin en yeni adresi, 600 milyon TL yatırımla inşa edilen: Asmalı Bahçe Şehir

600 milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilecek, 499 adet konut ve 48 adet ticari üniteden oluşan proje, 4.400 TL’den başlayan avantajlı lansman fiyatlarıyla görücüye çıktı.

Dekar Demiröz Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, bugüne kadar yaptıkları en büyük proje olacak Asmalı Bahçe Şehir projesinde, orta üst gelir grubundaki insanların ve özellikle çocuklu ailelerin en çok hayal ettiği bahçeli bir ev beklentisine karşılık verdiklerini belirterek, “Asmalı Bahçe Şehir projesi; İstanbul’daki birçok projeden farklı olarak az katlı ve bahçeli konseptiyle, bahçeye ve sokağa çıkmayı teşvik eden, yeşil alan ve bahçe kullanımının maksimum düzeyde olduğu, uzun yıllar aynı kalitede bir yaşamın sürdürülmesinin hedeflendiği örnek bir projedir.” dedi.

Asmalı Bahçe ŞehirProjesi’nin tanıtımı, Dekar Demiröz Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda, 27 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen basın lansmanıyla tanıtıldı.

Bahçeli bir ev sahibi olmayı hayalden gerçeğe dönüştüren Asmalı Bahçe Şehir, Bahçeşehir’de, 91 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, 600 milyon TL yatırım ile gerçekleştirilecek. Projede 499 adet konut ve 48 adet ticari ünite yer alacak.

Projede yer alan 499 konutun 443 adedi bahçeli ev, 56 adedi ise 1 apartman bloğunda bulunan apartman daireleri olacak. Proje, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle brüt 93 m²'den 214 m²'ye kadar alternatifli dubleks ve tek katlı konutların olduğu az katlı binalar ile birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Asmalı Bahçe Şehirprojesinin ilk etap teslimleri 2018 Temmuz’da, projenin tamamının ise 2020’de teslim edilmesi öngörülüyor. Asmalı Bahçe Şehir’deki bahçeli evlerin de 30 m² ile 300 m² arasında değişen bahçeleri bulunuyor.

Peşin ve Banka Kredili ödemelerde yüzde 20 indirim Fırsatı

Halkbank, Türkiye İş bankası ve Yapı Kredi Bankası ile özel kredi anlaşması olan projede peşin ve banka kredili alımlarda lansman dönemine özel yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Lansmana Özel %5 Peşinat ve Krediyi Teslimden Sonra Ödeme İmkanı

Sektörde Emlak Konut’un başlattığı kampanyaya Asmalı Bahçe Şehir projesi de destek veriyor ve sadece yüzde %5 Peşinat ve teslimden sonra krediyi ödemeye başlama avantajı ile özellikle kira öder gibi bahçeli bir ev sahibi olmanın yolunu açıyor.

Bahçeli Evin Değişmez Adresi Bahçeşehir

Bahçeşehir’deki depreme dayanıklı şehir planlaması ve şehrin ana arterlerine yakınlığı projeye ayrı bir değer katıyor. Aynı zamanda Bahçeşehir’in TEM karayolunun yanında konumlanması, içinden Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan tek demiryolunun geçmesi ve Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığı da lokasyonun avantajları arasında yer alıyor. Yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarının Bahçeşehir’in yanından geçmesi ve bu sayede 3. havalimanına en yakın modern yerleşim bölgelerinden biri olması da lokasyonun ciddi avantajları arasında sayılıyor. Ayrıca ihale edilen metro hattı da Bahçeşehir lokasyonunu bahçeli bir ev sahibi olmak isteyenler için cazip kılıyor.

Kendi İçinde Bir Şehir

Asmalı Bahçe Şehir projesinde konut sahibi olan kişiler bahçeli bir hayatın yanı sıra birbirinden farklı imkanlar sunan sosyal hayatı ile de yeni bir hayata adım atacaklar. Projenin içerisinde 4 futbol sahası büyüklüğünde bir açık park alanı bulunuyor.

Bu park alanı içinde yürüyüş ve bisiklet yolları, 2 adet çocuk oyun parkı, bir adet manzaraya hâkim seyir tepesi, 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol/voleybol sahası, 1 adet futbol sahası, evcil hayvan gezdirme parkuru ve 1 adet de yetişkinler için aletli spor alanı bulunacak.

Projede apartman bloğunun giriş katında bulunan 1.800 metrekarelik bir kapalı sosyal tesisinde 1 açık 1 kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, fitness salonu, mini kulüp ve kafe yer alacak. Diğer bir havuz bölgesinde ise yarı olimpik bir açık yüzme havuzu daha bulunacak. Alışveriş ihtiyaçlarını en üst düzeyde gidermek amacıyla ise proje içerisinde 400 metre uzunluğunda 48 adet dükkândan oluşan bir alışveriş caddesi yerini alacak.

Dekar’ın Bugüne Kadar Gerçekleştirdiği En Büyük Proje Olacak

Dekar Demiröz Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Asmalı Bahçe Şehir projesinin, Dekar’ın daha önceki projeleri gibi, “az katlı bahçeli yaşam” konsepti ile sektöre farklı bir soluk getirmeye devam edeceğini belirtti.

Asmalı Bahçe Şehirprojesi için uzun zamandır çalıştıklarını belirten Salih Kuzu, şunları söyledi:

“Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz en büyük proje olacak. Her bahçeli ev projemizde olduğu gibi bu projemizde de bahçeli evlerin metrekarelerini küçülterek optimum ev ve bahçe metrekarelerinde, ailelerin ihtiyacı kadar büyüklükte evler yarattık. Özellikle 2+1 bahçeli evlerimiz çok ilgi görüyor. Biz de her projemizle insanlara bu fiyatlara da bahçeli bir ev alınabileceğini anlatmak istiyoruz.” dedi.