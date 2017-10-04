Başkentin öncü projesi İnciyaka Ankara lanse ediliyor

Çankaya’nın devamı olarak planlanan ve büyük bir değişimle Ankara’nın yeni merkezlerinden biri haline gelecek olan Mamak bölgesi, hayata geçirilen yatırımlar ve markalı projelerle Yeni Mamak olarak nitelendiriliyor.

İNCİYAKA ANKARA, Ankara’nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden Mamak’ta, lüks daireleri prestijli cadde mağazalarıyla bölgenin sembol projesi olarak hayata geçiyor.

Mamak’ın dönüşümüne öncü olan ve büyük değişimin temellerini atan Ender İnşaat – Kıbrıs İnşaat İş Ortaklığı; İNCİYAKA ANKARA’yı bölgenin ilk spor ve sosyal yaşam alanlarına sahip, güvenlikli, otoparklı markalı konut projesi olarak konumlandırıyor.

GENİŞ VE KONFORLU LÜKS DAİRELERİN TÜMÜNDE 1 ODA İLAVE SUNULUYOR

Yeni Mamak’ın ilk ve tek markalı konut projesi olarak dikkat çeken İNCİYAKA ANKARA, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4+1 daire tipleri yer alıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da lansman dönemine özel olarak daireler 449.000 TL’den başlarken; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odası daha planlanıyor.

AYRICALIKLI SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNULUYOR

Kesintisiz 15 bin metrekare yeşil alana sahip proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir yaşam için fitness merkezi, sauna, Fin hamamı ve açık spor alanlarının bulunduğu projede ayrıca; çocuk oyun alanları, gölet, bahçe içinde kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor. İNCİYAKA ANKARA’da her bir konut için 1 adet kapalı otoparkın yanında açık misafir otoparkı da sunuluyor.

AKILLI BİNA KONSEPTİYLE İNŞA EDİLİYOR

Lüks ve konforlu detaylara sahip proje, akıllı bina konsepti özellikleriyle diğer projelerden ayrışıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da 24 saat güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemiyle site içinde güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca dairelerde bulunan yerden ısıtma ve ses yalıtımın yanı sıra, her bir bağımsız bölümün tükettiği enerji kadar ödeme yapmasını sağlayan kalorimetre özelliği de konut alıcılarına avantaj sağlıyor.

İnşaa çalışmalarının devam ettiği projede teslimler 2019’da yapılacak.