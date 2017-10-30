DAP Yapı, İzmirliler İle 29 Ekim’i Kutladı

Yoğun talebe yetişmek için çadır kurarak topraktan satışa başlayan DAP Yapı’nın DAP İzmir satış ofisinde gerçekleşen müzik dinletisine İzmirliler çok yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyetin 94. Yılı kapsamında gerçekleşen özel etkinlikte Ceren Niron ve Show Band, canlı performansları ile ziyaretçilere bayram coşkusunu yaşattı.

Kentin karayolları ağının merkezinde yer alan, yeşili, nar bahçeleri ve piknik alanlarıyla bilinen Bornova ilçesinde gerçekleştirilecek DAP İzmir, 31 - 32 katlı iki bloktan meydana geliyor. 450 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen her biri balkonlu ve ferah dairelerden oluşan proje 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. DAP Yapı’nın İstanbul dışındaki ilk projesinde, konutların yüzde 30’u, emsallerine kıyasla yüzde 50 indirim avantajıyla satışa sunulmuştu.

Yüzde 50 indirim avantajına ek 36 ay 0 faiz fırsatı

DAP Yapı’nınpeşin alımlarda yüzde 8 indirim fırsatı devam ediyor. Yüzde 5 peşinle 36 aya kadar şirket içinde senetle ödeme seçeneği sunulan projede banka kredisiyle 120 aya kadar 0.99 faiz oranıyla ödeme seçenekleri de sunuluyor.