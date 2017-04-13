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Dekar Gayrimenkul "Asmalı Bahçe Şehir"i tanıtıyor

Bahçeli ev konusunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Dekar Gayrimenkul, Demiröz ortaklığı ile Bahçeşehir’de hayata geçireceği yeni projesi “Asmalı Bahçe Şehir”i tanıtıyor.

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Dekar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu’nun katılımıyla 10 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

PROGRAM

Yer      :                     Daha sonra tarafınıza iletilecek

Tarih   :                      10 Mayıs Çarşamba

                                                

Kayıt ve Kahvaltı:      10.00 – 10.30

Toplantı:                    10.30 – 11.30

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