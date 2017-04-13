Dekar Gayrimenkul "Asmalı Bahçe Şehir"i tanıtıyor
Bahçeli ev konusunda akla ilk gelen isimlerden biri olan Dekar Gayrimenkul, Demiröz ortaklığı ile Bahçeşehir’de hayata geçireceği yeni projesi “Asmalı Bahçe Şehir”i tanıtıyor.
Dekar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu’nun katılımıyla 10 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla,
PROGRAM
Yer : Daha sonra tarafınıza iletilecek
Tarih : 10 Mayıs Çarşamba
Kayıt ve Kahvaltı: 10.00 – 10.30
Toplantı: 10.30 – 11.30
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