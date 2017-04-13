DKY’nin Erenköy 86 projesi daire sahiplerine teslim edildi

Bağdat Caddesi’nin Göztepe, Suadiye ve Erenköy semtlerinde DKY CADDE konseptiyle 3 farklı projesi yükselen DKY, Erenköy’de “DKY Cadde Erenköy 86” ismiyle yükselen projesinin teslimleri gerçekleştirildi. Bağdat Caddesi’ne, sahil yoluna ve Göztepe’nin en güzel parklarına, yeme-içme ve alışveriş mekanlarına çok yakın konumda hayata geçirilen proje, A plus 3+1 dairelerden oluşuyor.

DKY’nin ilk kentsel dönüşüm projesi tamamlandı

Birinci sınıf malzemelerle inşaa edilen Erenköy 86 projesinde salon ve ebeveyn yatak odalarında konumlandırılan zeminden tavana yüksek camlar, dairelerin daha aydınlık olmasını sağladı. Mutfak ve banyo mobilyalarında kullanılan ahşap ve bej rengi tonlar da ferah bir ortam oluşturulması için tercih edildi. DKY’nin teslimatını gerçekleştirdiği ilk kentsel dönüşüm projesi olan DKY Cadde Erenköy 86, birçok yönüyle teslimleri yaklaşan diğer DKY projelerinin de kalitesini temsil ediyor. DKY İnşaat 2017 yılında, Erenköy projesi ile başlattığı teslim süreçlerine DKY CADDE Suadiye 12, Tuzla’da yer alan LOKUM REZİDANS ve 3 ayrı etaptan oluşan LOKUM EVLER projelerindeki 823 bağımsız bölümün teslimiyle devam edecek.