Ege Yapı’da Yatırımların İkinci Halkası “Premium Ofis Beylerbeyi” Satışa Çıktı

İstanbul’un köklü ve prestijli semtlerinden Beylerbeyi’nde üç blok halinde yükselen Premium Ofis Beylerbeyi’nde 200 metrekareden 565 metrekare alana kadar farklı büyüklüklerde ofisler yer alıyor. Ulaşım açısından çok sayıda alternatife sahip olan ve Mart 2018 ayında teslim edilecek proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün, metrobüs durağının hemen yanı başında ve Beylerbeyi sahile sadece 1,6 km mesafede.

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarındanEge Yapı, Kordon İstanbul projesinin lansmanından sonra gelecek üç yıl içinde gerçekleştireceği 2,5 milyar TL’lik yatırım zincirinin ikinci halkası olarak İstanbul Beylerbeyi’nde inşa ettiği Premium Ofis Beylerbeyi’ni satışa sundu.

Toplam 105 milyon TL yatırım değeri ile üç bloktan oluşan Premium Ofis Beylerbeyi’nde 8.045 metrekare ofis alanı bulunuyor. İnşaatının yüzde 70’i tamamlanan projede 200 – 565 metrekare arasında değişen alanlarda farklı ofis alanları ile ticari alanlar yer alırken proje, 2018 yılı Mart ayında teslim edilecek.

Konumu itibarıyla ulaşım açısından birçok alternatife sahip olan, İstanbul Boğazına çok yakın bir lokasyonda yükselen Premium Ofis Beylerbeyi’ndeki ofis blokları, metrekaresi 12.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

H. İnanç Kabadayı: “Premium Ofis Beylerbeyi lokasyonu itibarıyla ofis için benzersiz bir konumda”

“Bugüne kadar inşa ettiğimiz projelerimiz, bulundukları bölgelerin çehresini değiştiren simge yapılar haline geldi. Bu mirasla İstanbul’un köklü semtlerinden Beylerbeyi’nde iş dünyasının çözüm ortağı olabilecek bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyenEge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı,yeni projeleri Premium Ofis Beylerbeyi’ne ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

“Premium Ofis Beylerbeyi projesi, her dönem ülke ekonomisine ve istihdama katma değer sağlayan Ege Yapı’nın gelecek üç yıl içinde 2,5 milyar TL’lik yatırım zincirinin ikinci halkası olarak hayata geçiyor. Proje, konumu itibarıyla D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve 3. Çevreyolu’na yakınlığı ile kilit bir noktada yer alan Beylerbeyi’nde yükseliyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne direkt ulaşımı, Burhaniye Metrobüs durağının hemen yanındaki konumuyla Premium Ofis Beylerbeyi, Anadolu Yakası’nın en önemli iş merkezlerinin göbeğinde yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün hemen yanında olması nedeni ile de aslında Avrupa Yakasıdan da ulaşım oldukça kolay. 4 metreye varan tavan yüksekliğinden, açılır yekpare camlarına kadar ferah bir mimariye sahip olan Premium Ofis Beylerbeyi, özenle kurgulanmış sosyal alanları ile yakın gelecekteki sakinlerine ideal bir iş ortamı sunacak. Bugüne kadar inşa ettiğimiz projeler, bölgesine değer katan ve bulunduğu bölgede buluşma noktası haline gelen simge projeler oldu. Premium Ofis Beylerbeyi de iş dünyası adına Beylerbeyi’nin en keyifli buluşma noktası olacak.”

Ege Yapı’nın gelecek dönemde Avrupa Yakası’nda Maslak, Beyoğlu ve Fatih’te, Anadolu Yakası’nda ise ikisi Çekmeköy’de olmak üzere diğeri de Ataşehir’de bir proje gerçekleştireceğini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, 2017 yılında üç yeni proje daha açıklayarak seneyi yüzde 15 oranında büyüme ve bin 250 kişilik yeni istihdamla bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.