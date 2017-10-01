Elmas: En büyük dönüşüm Antalya’ya

Türkiye’de 2012 yılında, 7 milyon binanın elden geçmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere çarpık kentleşmenin olduğu tüm illerde kentsel dönüşüm hayati önem taşıyor. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle çıkılan bu dönüşüm yolunda, hükümet ve özel sektör çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hayata geçirdiği dev projeler ile gayrimenkul sektöründe adından sıkça söz ettiren Sur Yapı da ‘Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümüne’ imza atmak adına kolları sıvadı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ile 7-8 milyar TL yatırım değeri olan, binlerce kişiye iş kapısı yaratacak ve 8 yılda tamamlanacak olan dev projenin detaylarını konuştuk. Elmas, 20 bin birimin yapılacağı bu projeyi ‘şehir’ olarak tanımlıyor. İçinde hastane, okul, ticari alan gibi birçok donatı da var….

İŞTE ÖRNEK DÖNÜŞÜM

Üstelik bu proje her anlamda örnek teşkil ediyor. Elmas’ın verdiği bilgiye göre, inşaatlardan çıkan molozlar dönüştürülerek alt yapıda yeniden kullanılıyor. İnşaat alanındaki tüm ağaçlar markalanmış… Şu an peyzaj alanlarında bakımları yapılıyor ve projenin içine entegre edilecek… Tüm bu çalışmaların diğer dönüşüm projelerine örnek olması dileğiyle...

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi için kolları sıvadınız… Detayları nedir?

Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanı kentsel dönüşüm çalışmasına açtı, bizde ihaleye girerek bu işi üstlendik. Bu Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Mart ayında sözleşmemizi imzaladık. Ruhsatlar alındı. Yaklaşık 5 bin hak sahiplerine yapacağız. Toplam konut, ofis ve ticari alanlarla birlikte 20 bine yakın birim yapmış olacağız.

Ne kadar yatırım yapılacak? Kaç kişiye istihdam sağlanacak?

Toplamda 7-8 milyar TL’lik bir yatırım yapacağız. 8 yılda tamamlayacağız. Ama hak sahiplerine dairelerini iki yıl içinde teslim edeceğiz. Proje çerçevesinde 5 bin kişiye istihdam sağlayacağız.

Ne zaman satışa çıkılıyor? Fiyatlar ne olacak?

Satışa bu yıl içinde çıkmayı planlıyoruz. Projemiz Kepez’de yer alıyor. Bitişiğimiz orman. İçinde metro dolaşacak. Projemizde özel okullar ve hastane de olacak. Bir şehirden beklenen ne varsa içinde bulunacak. Toplumun hem orta, hem orta-üst hem de üst seviyesine hitap edecek bir proje yapıyoruz. Birden çok konsept var. Az katlı binalar var. Her keseye göre fiyatlarımız var. Metrekare fiyatı 3 bin TL’den başlayıp, projesine göre 5 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Antalya’nın önemi nedir sizin için?

Şu anda Antalya, İstanbul’dan sonra en fazla konutun satıldığı il. Yabancılar da ilgi gösteriyor. Bu da bizim için önemli. 1.5 kilometre uzunluğunda bir ticari caddemiz olacak. Bu bölge ticaretine de fayda sağlayacak.

Örnek dönüşüm dediniz, nasıl oluyor?

Örnek bir kentsel dönüşüm projesi… Mesela çıkan molozları dönüştürerek alt yapıda kullanacağız. Hatta buna başladık. Ağaçların tamamı markalandı. Peyzaj alanında bakımları devam ediyor. Proje bittiğinde 270 bin metrekarelik çok büyük bir park olacak. O ağaçları oraya taşıyacağız.

Gayrimenkul sektörü bu yılı nasıl geçiriyor?

Gayrimenkul sektörüne iki taraftan bakmak lazım. Hem iyi hem de kötü giden yönleri var. İyi giden tarafı talebin devam etmesi… İhtiyaçta var. Deprem gerçeğimiz var. Yenilememiz gereken yapılarımız var. Bu da bizim potansiyelimizi artırmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte korkunç bir rekabet ortamı oluştu. Bu da şartları bizler aleyhine zorlaştırıyor. Tabi tüketici lehine bir durum söz konusu. Satıyoruz, inşaat sektörü büyüyor ama maliyetler çok yükseldi.