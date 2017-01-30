Ev sahibi olmak isteyenlere Babacan Holding’ten 240 ay vadeli konut kampanyası

2002 yılından bu yana kendi arsaları üzerinde lüks konut projelerini hayata geçiren Babacan Holding şimdi de tarihi bir kampanya ile ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu tarihi fırsat ile, Babacan Holding tarafından hayata geçirilen Beylikdüzü E-5 üzerinde benzersiz lokasyonda inşa edilen ‘Babacan Premium’ ve Atatürk Havalimanı’na komşu lokasyonda bulunan ‘Babacan Port Royal’ projelerinden 240 ay vade seçeneği ve aylık yüzde 0.75 ila 0.85 arasındaki faiz oranı ile ev sahibi olmak mümkün hale geliyor. 1 Şubattan itibaren başlayacak kampanya 31 Mart’ta sona erecek.

Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Konut alacakların biran önce yatırım yapması gerektiğini ve bu kampanyanın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Ekonominin lokomotifi olarak görülen inşaat sektörünün 2017’de de canlılığını koruması için Emlak Konut GYO, GYODER ve KONUTDER işbirliğiyle başlayacak olan kampanyayla Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılıyor. 20 yıl vadeli çok cazip faiz oranları sunan bu kampanya 1 Şubat-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Bizde Babacan Holding olarak tüm projelerimizde destek oluyor ve 240 ay vadeli kampanyayı uygulamaya başlıyoruz. Bu kampanya sayesinde vadelerin kısa olmasından dolayı zorlanan ve bu zamana kadar konut sahibi olamayan herkesi ev sahibi yapmayı hedefliyoruz. ” dedi.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük fırsat

“Bizler Babacan Holding olarak milletimiz ve ülkemiz için bu sürece her zaman destek olduk. Artık 20 yıl vadeli düşük faizle konut alımları kolaylaşacak. Bu kampanya uzun süredir konut almak isteyen dar ve orta gelir grubuna sahip vatandaşlarımızı harekete geçirecektir. Yatırımların hız kesmemesi için bu tür kampanyalarla birlikte sektörün devlet tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor.

Böylece hem yatırımlar hız kesmeyecek hem de konut sahibi olmak kolaylaşacak. Babacan Holding olarak bizim öncelikli temennimiz ekonomik istikrarın devam etmesidir. İstikrar devam etiği sürece sektör de büyümeye devam edecektir. Ülkemizin ve sektörün gücüne inanıyoruz” diye konuştu.

Beylikdüzü’ne değer katan proje

Kampanyanın geçerli olduğu projelerden 'Babacan Premium'; 28.620 metrekare alan üzerinde residence, tower, terrace, home office, mall ve otel olarak inşa ediliyor. 1.140 adet konuttan oluşan projenin residence kısmının Haziran 2018, kule bölümünün ise Aralık 2018'da teslim edilmesi planlanıyor. Büyüklükleri 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde değişen dairelerin metrekare fiyatları 3.500 TL'den daire fiyatları ise 315 bin TL’den başlıyor.

Ulaşım kolaylığı ve lokasyonuyla da dikkat çeken 'Babacan Premium', E5’e 100 metre, metrobüs istasyonuna 500 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede yer alıyor. Projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla 15 dakika içinde ulaşmak mümkün oluyor.

Bölgenin en karlı yatırımı…

Kampanyanın geçerli olduğu bir diğer proje ise lokasyonunun en lüks ve en ulaşılabilir projesi olan Babacan Port Royal, Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı'na en yakın lokasyonda E5 üzerinde bulunuyor. ‘Babacan Port Royal’de daireler 277 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toplam 4 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşan projeden 50 ay vadeli sıfır faiz imkanı ile ev sahibi olmak mümkün. İnşa edildiği lokasyondaki projelere kıyasla yüzde 30 daha ekonomik fiyatlar sunan Babacan Port Royal fiyat avantajı ile yatırımcılar tarafından bölgenin en karlı yatırımı olarak gösteriliyor.