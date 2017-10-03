'Gayrimenkulde mimarinin önemi her geçen gün artıyor'

Çakanel, “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgelere vizyon, tek başına sürdürülen inşaat projelerine de bütünlük kazandıran mimarlığın, sektörün tüm dinamikleri tarafından daha fazla kullanılması ve desteklenmesini bekliyoruz. Böylece yeni yatırım ve yeni teknolojilerle hızla gelişen sektörümüzü daha ilerilere taşıyabiliriz. Bu noktada mimariye önemli ve kilit görevler düşmektedir” dedi.

Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirdiği farklı ölçekteki mimari tasarımları ile üst düzey nitelikli projelere imza atan Efekta Mimarlık, özellikle Türkiye’ye kazandırdığı örnek kentsel dönüşüm projeleriyle, gayrimenkul ve inşaat sektöründe mimarlığa verilmesi gereken öneme dikkat çekiyor. Projeleri, dünyada üst düzey teknoloji ve tasarımı birleştiren yapılara örnek olarak gösterilen şirket, kentsel dönüşümün sadece konut üretmek anlamına gelmediği; kültür-sanat yapıları ile desteklenen, sosyal etkileşim alanlarının öne çıktığı, yeşil alan miktarının dengesinin iyi kurulduğu projeleri ile de bu bakış açısını destekleyen bir yaklaşım sunuyor.

2 Ekim Dünya Mimarlar Günü olması dolayısıyla; mimarlığın sektördeki ayrıcalıklı önemine dikkat çeken Yüksek Mimar Kayhan Çakanel, gayrimenkul ve inşaat sektörüne nitelikli ve vizyon sahibi yapılar kazandırma noktasında, gayrimenkul yatırım şirketleri kadar mimarlara da büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizdi. Çakanel, “Sektörün en önemli bileşenlerinden biri olan mimarlık, sektöre ihtiyacı olan niteliği ve dinamizmi kazandırmaktadır” dedi. Mimarlığın sadece üniversite eğitimi sonunda kazanılan bir ünvan olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen Çakanel; sektöre yeni adım atan mimarlara, vizyoner olmaları ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek kendilerini daima dinamik tutmaları konusunda öğütlerde bulundu.

“Mimariye kilit görevler düşüyor”

Açıklamasında özellikle kentsel dönüşümün gelişen mimariyle birlikte ele alınması gereken en önemli olgulardan biri olduğuna işaret eden Çakanel, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

“Günümüzün başarısızlıkla sonuçlanan kentsel dönüşüm projelerinde mimariye yeterince önem verilmediğini gözlemliyoruz. Özellikle gerek şehir siluetlerini ortaya çıkaran gerekse de sosyo- kültürel imkanlarıyla bölgeye yeni bir vizyon kazandıran kentsel dönüşüm uygulamalarında, kullanıcıların ve hak sahiplerinin sosyo- kültürel ve barınma ihtiyaçlarının doğru analiz edilerek yapıldığı mimari planlamalarla başarıya ulaşmak mümkündür. Bu noktada mimariye önemli ve kilit görevler düşmektedir. Sadece metrekare odaklı, hak sahiplerine ve yatırımcı firmalara fazla metrekare üretimi hedefleyen kentsel dönüşüm projelerinin amacına ulaşamadığını görmekteyiz.”

“Kentsel dönüşüm bir takım oyunu”

Kentsel dönüşümün bir takım oyunu olduğunu hatırlatan Çakanel, “Kentsel dönüşümde;sosyologlardan tutun, psikologlara, şehir plancılarına, harita mühendislerine, peyzaj mimarlarına, iç mimarlara ve diğer mühendislik disiplinlerine kadar çok önemli görevler düşmektedir. Öncelikli olarak hak sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğru planlamayla birlikte, matematik hesaplarının yanında estetik ve görsel çözümlerinin üretilmesiyle doğru bir kentsel dönüşüm modeli ortaya çıkarılabilmektedir” diye belirtti.