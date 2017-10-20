Greenox Türkiye’de “EDGE” Yeşil Bina Sertifikalı İlk Proje Olacak

Aynı zamanda LEED Gold Sertifikası adayı olan Greenox; enerji, su ve hammadde kaynaklarının kullanımında sağladığı verimlilik ile sakinlerinin enerji ve su giderlerinde yüzde 40’ı aşkın tasarruf etmesini sağlayıp, karbon salınımını azaltacak, ayrıca 25 bin 500 bitki ve 900 ağaca ev sahipliği yaparak yılda en az 2 bin 373 metreküp oksijen üretecek.

Aycan & Feres İş Ortaklığı tarafından İstanbul’da yatırım değeri hızla yükselen Çeliktepe’de, Büyükdere Caddesi’ne ve 4. Levent metro istasyonuna 400 metre mesafede inşa edilen Greenox, rezidans konforu, lokasyon avantajı, 1100 metrekare sosyal tesis alanı ve yüksek tasarruf ile verim sağlayan sürdürülebilir sistemleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda LEED Gold Sertifikası adayı olan Greenox, yeşil bir yaşam sunmanın yanı sıra iş, alışveriş ve eğlence merkezlerine olan yakınlığıyla da şehrin merkezinde ayrıcalıklı bir yaşam vadediyor.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından başlatılan EDGE Yeşil Bina Sektörel Gelişim Programı kapsamında Türkiye’de, özel sektörde seçilen tek “Pilot Proje” olan Greenox, enerji, su ve malzeme kategorilerinde en az yüzde 40’a varan tasarruf sağlıyor. Bu senenin Aralık ayında teslim edilecek projenin finalinde yapılacak ölçümlerde bu oranların daha yüksek çıkması bekleniyor.

Ahmet Tüfekçibaşı: “Hayalimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz”

Greenox’un EDGE Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazanmasına ilişkin bir değerlendirme yapan Aycan Gayrimenkul Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı, şunları dile getirdi: “Aycan & Feres İş Ortaklığı olarak toplam 120 milyon TL yatırım bedeliyle Çeliktepe’de inşa ettiğimiz Greenox projesinin onlarca proje arasından Pilot Proje seçilmesi ve ülkemizde EDGE Yeşil Bina Sertifikası alacak ilk proje olmasıyla kentsel dönüşümü yeşil dönüşüme çevirme hayalimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Sertifika ile global arenada ülkemiz adına bayrağı taşıyan ilk proje olmaktan, Greenox’un gerçek anlamda yüksek verimlilik sağlayan ve tasarruf ettiren bir proje olarak hayata geçecek olmasından mutluluk duyuyoruz.”

Murat Yağan: “Greenox, Kâğıthane’nin oksijen deposu olacak”

Greenox’un Pilot Proje seçilme sürecine dair bilgiler aktaran Feres Gayrimenkul Yatırım Ortağı Murat Yağan, şunları dile getirdi: “ÇEDBİK desteğiyle derlenen yeşil bina adayları Uluslararası Finans Kurumu’na sunuldu ve proje ekipleriyle görüşmeler yapıldı. Greenox da adaylar arasından pilot proje olarak seçilerek süreç başlamış oldu. Verimlilik hedeflerini tamamıyla karşılayan Greenox için 9 Kasım’da bir imza töreni düzenlenecek. Greenox, bitkisel çeşitliliği sayesinde yılda 2 bin 373 m3 oksijen üreterek Kâğıthane’nin oksijen deposu haline gelecek. Verimlilik oranlarımız her klasmanda minimum yüzde 40’a çıktı. Proje tamamlandığında yapılacak ölçümlerle verimlilik oranının artmasını bekliyoruz.”

Salih Çıkman: “Ülkemize örnek olacak bir proje geliştirdik”

Aycan & Feres İş Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Konsept Mimarı Salih Çıkman, EDGE Yeşil Bina Sertifikası sistemi için pilot proje seçilmelerinden ötürü duydukları mutluluğu ifade ederek, şunları söyledi: “Henüz başlangıç safhasından itibaren Greenox’u bir yeşil bina olarak tasarladık. Greenox ortak alan aydınlatmasında enerji desteğini güneşten alıyor. Projede düşük enerji ve su harcayan malzemeler seçtik. Gri su arıtma ve yağmur suyu toplama sistemlerimiz ile bitki ve ağaçların otomatik sulanmasını sağladık. Pencerelerimizde yüksek konforlu UV ışığını kıran camlar kullandık. Tasarımdan projelendirmeye, inşaat aşamasından teslim sürecine kadar tüm çalışmalarımız sertifikalandırma ve verimlilik uzmanlarının uzun süren değerlendirmeleri ve onayı ile yapıldı. Kullanılan tüm malzemeler yeni nesil sürdürülebilir sistemlerden oluşuyor. Konfordan ödün vermeden seçtiğimiz yüksek enerji tasarrufu sağlayan sağlığa zararsız malzemeler, yapılan özel yalıtım ve bitkilerin sağladığı klima etkisi ile yüksek enerji ve ısı verimliği sunuyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını EDGE Yeşil Bina Sertifikası’na önderlik edecek Pilot Proje olmaya layık görülerek aldık. Yeşil binaların aile ve ülke ekonomimize kazandıracaklarının rakamsal olarak ifade edilmesini sağlayan EDGE Yeşil Bina Sertifika Sistemi’ne duyulacak ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz.”

EDGE Yeşil Bina Sertifika Sistemi Nedir?

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies / Yüksek Verimlilik için Tasarımda Mükemmellik), Dünya Bankası Grubu üyesi ve dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren en büyük kalkınma kuruluşu olan IFC’nin (International Finance Corporation) gelişmekte olan pazarlar için yarattığı bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir.

EDGE, 130’dan fazla ülkede yeşil bina yapmanın “Hızlı” , “Kolay” ve “Ekonomik” bir yolu olarak proje geliştiricilerin tasarımlarını yerel ölçütlere göre optimize edebilmeleri için ölçülebilir bir yöntem sunuyor. EDGE’i diğer yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden ayıran en temel özelliği yerel standart ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanmış olması ile birlikte pazardaki tüm aktörlerin finansal ve çevresel etkileri gözlemleyebilmesine olanak sağlamasıdır. EDGE; yazılım, standart ve sertifika olmak üzere üç bileşene sahip gönüllü bir yeşil bina sertifikasyon sistemi olup, konutlar, ofisler, hastaneler, perakende sektörü yapıları ve oteller dahil, yeni ve mevcut binalar için çevrimiçi olarak kullanılabilen bir yazılım ile destekleniyor. Enerji, su ve malzemelerde gömülü enerji alanlarının her birinde en az yüzde 20 verimliliğe erişebilen projeler EDGE’e başvurabiliyor. Bu özellikleriyle EDGE, yeşil binalar tasarlamayı ve inşa etmeyi herkes için erişilebilir hale getiriyor.