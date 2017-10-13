Gül İnşaat'tan Avrupa Yakasına değer katacak proje: Avenue İstanbul

Gül İnşaat tarafından Beykent’te 30 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırılan Avenue İstanbul, 736 daire, 40 ofis, 170 mağazayı barındıran bir AVM’den oluşuyor. 530 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata geçirilen Avenue İstanbul’da metrekare birim fiyatları lansmana özel 4.000 TL’den başlıyor.

Avenue İstanbul, bölgeye hareket getirecek

Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül, “Projede, doğayı ve yeşili kucaklayan avlu bahçesi, etrafında yeni bir yeme içme deneyimini sunan lezzet terası, çocuklar için eğlence alanları, günlük ihtiyaçları karşılayabileceğiniz ticari alanlar olacak. Bölgenin sosyal yaşamını hareketlendirecek unsurları tüm detayları ile düşünerek Avenue İstanbul’a dahil ettik” dedi. Bölgede genelde küçük metrekareli evler yapılırken, Avenue İstanbul’da kat planlarının ferahlığı ve konforu ön plana çıkardığına da değinen Gül, “ Ev sahiplerimiz burada olmaktankeyif alsın, alt katlarında Türk ve Dünyaca ünlü markalarda alışveriş yapabilsin, ,cafe ve restoranlarda güzel vakitler geçirsinler diye Avenue İstanbul’u hayata geçiriyoruz” dedi.

Miami Bal Harbour konsepti

Miami’deki Bal Harbour konseptini Beykent’e getirdiklerini vurgulayan Metin Gül, yeşil, su ve açık havada alışveriş temasının projenin en önemli özelliklerinden olduğunun altını çizdi. Yepyeni bir yaşam, alışveriş, yeme içme ve eğlence deneyimi oluşturacak Avenue İstanbul’da yer alan AVM üstü açılır kapanır olarak planlandı.

İstanbul’da lezzetin, eğlencenin, modanın, konforun ve mutluluğun caddesi Avenue İstanbul olacak.

Beykent-Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinin en iddalı projesi

Basın toplantısında söz alan arsa sahiplerinden Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Duruk, “Burada farklı bir konsept yaratmak istedik. Bölgenin ihtiyaçlarını analiz ederek hareket ettik.. Gül İnşaat’ın konut ve AVM deneyimi bizim de perakende deneyimimizi bu projede göstermiş olacağız. Avenue İstanbul, Beykent, Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinin en iddialı projesi olacak.” dedi.

Geniş ve Ferah Evler

Avenue İstanbul’da daire tipleri, 1+1’ler 89m2, 2+1 139 m2, 145m2 ve 156 m2, 3+1’ler ise 187 m2 olarak planlanmış durumda. Planlarda ferahlık ve konfor ön planda. Cephe çözümleri ile Marmara Denizi ve Büyükçekmece gölü manzarasının keyfini sürekli yaşamak mümkün. Her biri geniş balkona sahip dairelerin deniz ve göl manzaralı olması projenin en önemli özelliklerinden birisi.

Lansmana özel 4.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Avenue İstanbul’da, proje bitiminde metrekare birim fiyatlarının 7.000 TL – 8.000 TL olması ön görülüyor

Her Yere Bir Adım

Avrupa Yakası Beykent girişinde konumlandırılan proje E-5 karayoluna komşu konumda, Metrobüs Tüyap durağının hemen yanında, Tem- Hadımköy bağlantı yolu karşısında yer alıyor. Proje aşamasında yer alan Beylikdüzü-Sefaköy metro hattının son durağında yer alan Avenue İstanbul’dan her yere gitmek bir adım uzaklıkta.

Beykent Üniversitesi’ne 1dk, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’ne 3dk,Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne 3 Dk, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Şehir Parkına 5 Dk, Büyükçekmece Sahile 5dk, Hadımköy Tem Gişeler 6dk ve Atatürk Havalimanı 20dk’lık mesafede yer Alıyor.

Gül İnşaat Güvencesi

1980 yılından beri hayatı güzelleştiren,standartları yükselten projelere imza atan Gül İnşaat, Avenue İstanbul’u 30.360 m2’lik bir alanda inşaa ediyor. Bugüne kadar 3.142.000 m2 yaşam alanı üreten 20.000’in üzerinde konutu teslim eden Gül İnşaat; Avm tecrübesiyle de adından söz ettiriyor.405.800m2 avm alanı inşa eden şirketin 980 mağazası ve 216.000 m2 kiralanabilir alanı bulunuyor.

Yakında hizmete girecek olan Eyüp Park ve 2019 yılında hizmete girecek olacak Tem Point’den sonra Avenue İstanbul ile Büyükçekmece Beykent bölgesine yeni bir yaşam ve alışveriş merkezini sunuyor.

Projenin künyesi

Proje adı: Avenue İstanbul

Bölge: İstanbul Beykent

Konut sayısı:734

Ofis Sayısı:40

Mağaza Sayısı:170

Ev tipi:89m2 ile 187 m2 arası daireler.

Evlerin Teslim tarihi: Eylül 2019

Avm’nin açılış tarihi:Eylül 2018

Kiralanabilir alan: 30.000m2

Satılabilir alan:75.000m2

Toplam inşaat yatırımı:530 milyon TL

Satış Ofisi İletişim:444 43 28