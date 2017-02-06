Herkes ev sahibi olacak!

“Bu devirde ev almak çok zor, hayal ettiğim gibi bir ev için aylık taksitler çok yüksek” diye düşünürken, kimsenin aklına bile gelmeyecek bir fırsat kapınızı çalar. Şimdi, ev sahibi olmak isteyenler için tarihin tartışmasız en önemli kampanyası ile en yüksek 120 ay olan banka kredisi vadeleri, 240 aya kadar çıktı. Özellikle hemen teslim alabileceğiniz ve taşınabileceğiniz projeyi bulduğunuzda, artık “kira yerine kendinize ait evin” taksitlerini rahatlıkla ödeyebilirsiniz.

BU FIRSAT TARİH YAZAR! TAM 240 AY VADE

Eğer yatırım amaçlı düşünüyorsanız, artık her şey çok daha kolay. Neden mi? Hemen teslim alabileceğiniz Batışehir gibi marka bir projeden ev sahibi olduğunuzu düşünün. Daire bedelinin %80’indeki taksitlendirmeyi tam 240 ay yaparak, çok uygun taksitli bir ödeme planına imza atabiliyorsunuz. Dairenizi ise hemen kiraya veriyorsunuz. Bu durumda 240 ay taksitli ödeme planındaki çok uygun taksitlerinize, bir de kira desteğiniz geliyor. Şimdi hayal bile edemeyeceğiniz kadar uygun tutarlardaki ödemelerle, büyük bir yatırım fırsatı sizi bekliyor. Projenin lokasyonun gelişimine bağlı, her yıl artarak ilerleyecek fiyatları yani prim potansiyeli ile de size çok kazandıracak bir modelden, tarihi bir fırsattan bahsediyoruz.

Şimdi Ege Yapı, 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar hemen teslim daire seçenekleri olan; A+ ofislerden alışveriş caddesine, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından otellere kadar birçok fonksiyonu içerisinde barındıran ödüllü projesi Batışehir’de sadece %5 peşinat ve tam 240 ay vade 0,79 kredi oranıyla adeta kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açıyor.

BU ŞEHİRDE TARİH YAZILIYOR!

Bu ödeme planlarına ek olarak, 120 ay için 0,45 kredi oranı, 60 ay için ise %0 faiz fırsatı da özel ödeme planları arasında. Bu tarihi fırsat ile 385.000 TL’den başlayan, hemen taşınabileceğiniz veya kiraya verebileceğiniz bahçeli, teraslı veya normal kat evlere sahip olmak artık çok daha kolay. Koşu parkurları, açık / kapalı spor salonları ve yüzme havuzları, sosyal tesisleri, geniş peyzaj alanları ile Batışehir’de herkes hayatı dolu dolu yaşıyor.

Ege Yapı’nın Emlak Konut güvencesi ile hayata geçirdiği marka projesi Batışehir’de hayalinizdeki eve rahatlıkla kavuşmak için aşağıdaki linkten formu doldurabilir ya da telefonla hemen bilgi alabilirsiniz. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın.

www.batisehir.com

Telefon: 08502225343