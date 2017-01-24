İbrahim Babacan: Yeni düzenlemelerle yabancıların konut yatırımları devam edecek

Babacan Holding, bu yıl 5.’inci kez kapılarını açan inşaat sektörü temsilcilerini buluşturan İnşaat ve Konut Konferansı’ndaki yerini aldı. Sektörün sorunlarının masaya yatırıldığı uzmanların değerlendirmelerini paylaştığı konferansta Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, ‘komşu ülkelerle etkileşim, coğrafi konjonktür ve global çıkarlar ışığında yabancı yatırımcı öngörülerini paylaştığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan konferanstaki konuşmasında şunları söyledi: “2016 yılı sektör açısından inişli çıkışlı bir yıl oldu. Yaşanan her türlü olumsuz tablo ve güçlüklere rağmen konut satışlarının hız kesmeden devam ettiğini gördük. Aslına bakacak olursak 2016 yılının sektör açısından olumsuz bir yıl olmadığını söyleyebiliriz.’’

Babacan, “inşaat sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiye en çok katkı yapan sektörlerden biridir. Yurtdışı pazarlardaki faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda Türk inşaat sektörünün son yıllarda büyük bir atılım içinde olduğunu gözlemliyoruz.

İç pazardaki büyüme potansiyeli yabancı yatırımcının Türkiye gayrimenkul piyasasına yönelik ilgisinin sürmesine neden olmuştur. Yurt içinde yabancıların mülk edinimini kolaylaştıran yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm süreci ve büyük konut projeleri gibi faktörler de sektördeki yatırımları olumlu etkilemiştir. Son yıllarda gayrimenkul sektöründe belirgin ölçüde artış kaydeden özellikle Ortadoğu kaynaklı doğrudan yatırımların 2017’de de sürmesini bekliyoruz.

Son dönemdeki dolardaki yükselişin konut fiyatlarında mecburi bir artış yaratacağını bekliyoruz ancak bu yükseliş; parası olan ve bu parayı değer kazanacak bir yatırım aracına çevirmek isteyen yabancı yatırımcıyı olumsuz etkilemeyecektir. Yerli yatırımcılar tarafından doğması beklenen boşluk; Mütekabiliyet Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle yabancı konut yatırımcıları tarafından telafi edilecektir’’ diye konuştu.