İncek Prestij yeni bir yaşam vadediyor

60.000 m2’lik alanda inşa edilen 20.000 m2’lik alanı sosyal donatı ve yeşil alana ayrılan 765 konutluk projede 2+2 yalı loft dairelerin dışında 1+1’den 6+2’ye kadar 12 farklı tip ve büyüklükte daire alternatifleriyle günlük ihtiyaçların karşılanabileceği 16 dükkan bulunmakta.

Doğayla iç içe tematik bahçeler, teras bahçeler ve binalardan bağımsız koşu ve yürüyüş platosu ile yeşilin kalbine bir yolculuk başladı. Projede bulunan açık ve kapalı yüzme havuzları ile her gün her mevsim yüzebilmek mümkün.

Tam donanımlı 2.000m2 kapalı sosyal tesise sahip İncek Prestij konutlarında her türlü sporu yapılabilecek, ayrıca günün tüm yorgunluğunu sauna ve spa merkezlerinde atabileceksiniz.

Çocuk hayal bahçesi ve tırmanma alanlarında çocukların rahatça koşup oyun oynayabilecekleri özel olarak tasarlanmış oyun avlusu bulunmakta. Alışveriş alanları sayesinde istenilen her an alışveriş yapabilme imkanı bulunan İncek Prestij konutlarında VIP olanaklar sayesinde resepsiyon hizmetlerinden faydalanmak çok kolay. Son teknolojiye sahip güvenlik sistemleri ile donatılan proje güvenliğinize büyük önem vermekte. Çevre dostu olarak tasarlanan geniş otoparkıyla otopark sorununu bitirirken çevreyi koruma konusunda da bir adım atıyor.

45 katlı prestij kulesinin de bulunduğu yatay ve dikey 16 bloktan oluşan İncek Prestij’de yaşam başladı.

Detaylar için satış ofisimize bekleriz.