İstanbul’un yatırım aksında 0 faiz 60 ay vade avantajı “Route İstanbul”

İstanbul’un en işlek ulaşım hattı E-5 Otoyolu’nun hemen bitişiğinde ve Ataköy'ün en merkezi arazisi üzerinde yer alan Route İstanbul, lüks detaylara sahip rezidansların yanı sıra prestijli ticari üniteleriyle de bölgenin önemli adreslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Özyazıcı İnşaat - Regnumiş birliği ile İstanbul’un en değerli noktalarından Ataköy’de yükselen Route İstanbul, konut alıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek merkezi konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.

Kara, deniz ve hava ulaşımının çevrelendiği bir bölgede yükselen proje; etrafında yer alan eğitim kurumları ve iş merkezlerine yakın oluşuyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

Modern mimarisi ile bölgede prestijli yaşam ve iş projesi olarak konumlanan Route İstanbul’dayatırımcılarabankasız, 60 ay 0 faiz avantajı sunuluyor.

DAİRELERİN METREKARESİ 8.250 TL’DEN BAŞLIYOR

Konforlu yaşam için planlanan 302 rezidans daire ile 20 ticari ünitenin bulunduğu projede avantajlı fiyatlarla daire sahibi olunabiliyor.

1+1 ve 2+1 seçeneklerine sahip rezidans dairelerin yer aldığı projede, dairelerin metrekaresi 8.250 TL’den başlarken, lüks detaylarla donatılan rezidans dairelerin büyüklüğü 75 ile 272 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

TÜM ULAŞIM AKSLARININ MERKEZİNDE

Avrupa Yakası’nın cazibe merkezi Ataköy’de yükselen proje, merkezi lokasyonuyla avantajlı bir konumda yer alıyor.

E-5 Otoyolu ve yan yol üzerinden direkt ulaşım bağlantısı bulunan Route İstanbul; tramvay, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarına yürüme mesafesinde bulunuyor.

İstanbul’un dört bir yanına rahat ulaşım imkânı sunan proje; Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, CNR Expo ve İstanbul Fuar merkezi gibi iş dünyasının önemli merkezlerine komşu konumuyla da dikkat çekiyor.

İnşaatın yüzde 85’inin tamamlandığı Route İstanbul’da teslimler Eylül 2018’de planlanıyor.