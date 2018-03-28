İstMarina AVM, Moda, Eğlence ve Lezzet Keyfini Deniz Üstünde Yaşatacak

Bugünün ve yarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa edilen, kapalı alan konforunu ve açık alan ferahlığını aynı anda sunan, Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi İstMarina AVM açıldı.

DAP Yapıtarafından Kartal’da hayata geçirilen İstMarina AVM’nin kiralama ve yönetimini JLL Türkiye üstleniyor. İstMarina AVM açılış töreni kapsamında konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz; “DAP Holding olarak; ülkemize ve insanımıza değer katan yaşam alanları üretiyor; yaşam kalitesini olabilecek en iyi seviyeye taşıyabilmek, böylelikle ülke insanının refahına katkı sunmak için çalışıyoruz. İstMarina AVM de geleceğin yapılarını inşa eden DAP Yapı’nın Kartal’da 250 Milyon Euro gibi büyük bir yatırımla hayata geçirdiği çok değerli bir proje. İstmarina AVM, yalnızca alışveriş merkezi değil, bir sosyal yaşam alanı olacak. Havaalanının yanı başında, Türkiye’nin içinden hızlı tren geçen ilk alışveriş ve yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Böylesine değerli bir projenin yatırımcısı olmaktan dolayı gururluyuz. Bu değerli yatırımın ülkemize ve tüm Türkiye vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

AVM açılış günü etkinleri kapsamında; Su Altı Dünyası çocuk etkinlikleri ve Türkiye’nin ilk Dijital Akvaryum etkinliğinin yanı sıra caz grubu Brassolist ve VR Boat & Photobooth etkinliği de gerçekleştirildi.

İstMarina AVM Hakkında

Bağdat Caddesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ortasında değeri her gün artan Kartal sahilinde konumlanıyor. Türkiye’nin içinden hızlı tren geçen ilk Alışveriş ve Yaşam Merkezi İstMarina, gurme restoranları ve dünyaca ünlü markaları da içerisinde barındırıyor. 70 bin metrekare kiralanabilir alana sahip, 3 kattan oluşan İstmarina AVM’de 2 bin araç kapasitesine sahip otopark alanı, çocuk oyun alanları ve daha birçok sosyal donatı alanı da yer alıyor. 250 Milyon Euro yatırımla, 200 bin metrekare alanda inşa edilen AVM’de yaklaşık 200 ticari alan bulunuyor.