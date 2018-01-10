Keleş İnşaat’tan kaçırılmayacak fırsat

Çevreye duyarlı ve yaşam odaklı projelerle adından söz ettiren Keleş İnşaat, Keleş Center Airport projesi için farklı ödeme seçenekleri ile yatırımcıları ev sahibi olmaya davet ediyor. Keleş İnşaat, 0 peşinat 120 ay vade ve 40 ay şirket bünyesinde vade farksız ödeme seçenekleri sunuyor. 36 ayda tamamlanması planlananproje, 150 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Keleş Center Airport, İstanbul Atatürk Havalimanı ve E-5 otoyoluna sıfır, metro, metrobüs ve alternatif ulaşım seçeneklerinin merkezindeki konumuyla öne çıkıyor. 450 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşan 498 rezidans, 220 ofis, 52 mağazadan oluşuyor. Projede, daire fiyatları ise 440.000-1.400.000 TL arasında değişiyor.

Yatırımcıya yüzde 50 kar vaat ediyor

Keleş Center Airport projesiyle ilgili konuşan Keleş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İlker Keleş; “Konumuyla öne çıkan projemiz, ‘Altın Aks’ın tam kalbinde yükseliyor. ‘Altın Aks’ bildiğiniz üzere TEM-Basın Ekspres-Havalimanı hattı ile E-5-Ataköy-Sefaköy bandının kesiştiği, çok önemli bir lokasyondur. Bu anlamda projemiz yatırımcısına yüksek kar vadederken, konforlu bir rezidans ve ofis ayrıcalığı sunuyor. Projemizde şu an itibariyle metrekare fiyatlarımız 7 bin 500 TL dolayında seyrediyor. Proje bitiminde ise metrekare fiyatlarımızın 12 bin TL dolaylarında olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Keleş Center Airport’tan ev veya ofis alacak yatırımcılara en az yüzde 50 kar vaat ediyoruz ” dedi.

Merkezi konum ve fütüristik tasarımı buluşturan proje

Keleş Center Airport, İstanbul Atatürk Havalimanı ve E-5 otoyoluna sıfır konumu ile 21 bin 288 metrekare arsa üzerinde 150 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükseliyor. Kozmopolit bir bakış açısıyla tasarlananproje, fütüristik mimarisiyle bölgedeki diğer projelerden farklılaşıyor. Her metrekaresi özel olarak tasarlanan projede; rezidans, ofis ve mağazalar fonksiyonellik özelliğiyle de dikkat çekiyor. Projede 1700 metrekarelik sosyal tesis, fitness alanı, yürüyüş parkuru, hamam, sauna, 7/24 güvenlik ve şehrin karmaşasına girmeden ulaşabileceğiniz süpermarket, kafe, restorant ve banka şubeleri de yer alıyor.