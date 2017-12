KİPTAŞ Anadolu Yakası’ndaki yeni projesi ‘Yeşilce Aydos’u lanse etti

Nitelikli projeleriyle gayrimenkul sektörünün öncü kurumları arasında yer alan KİPTAŞ, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Pendik’te konumlandırdığı yeni projesi Yeşilce Aydos’u lanse eden KİPTAŞ, tamamı geniş ve ferah daire seçeneklerine sahip bir projeye daha imzasını atıyor.

Doğa ile iç içe yaşam alanlarına sahip Yeşilce Aydos, yatay mimarisiyle bölgede örnek proje niteliğinde geliştiriliyor.

TEM ve E-5 Otoyolu’na 5 dakika mesafede, şehrin stresi ve gürültüsünden uzak bir yaşam sunan Yeşilce Aydos’ta, 10 blok üzerinde toplam 331 daire yer alıyor.

İSMET YILDIRIM; “PROJEMİZİ KAR AMACI GÜTMEDEN GELİŞTİRDİK VE MİNİMUM

FİYATLARLA SATIŞA SUNDUK”

Vatandaşların yararına proje geliştirdiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmat Yıldırım; “Bildiğiniz gibi İstanbul, hayata geçirilen dev projelerle dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor. İstanbul’un hemen her bölgesi, yapılan yeni yatırımlar ve konut projeleriyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. Biz KİPTAŞ olarak bugüne kadar inşa ettiğimiz 75 bin konutla, kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yayma gayreti içinde olduk. Hayata geçirdiğimiz her projede amacımız insanlara kaliteli yaşam sunarken aynı zamanda mahalle kültürünü de yaşatmayı arzuladık. Yeşilce Aydos projemizi geliştirirken her şeyden önce modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve çevresindeki doğayla da bütünleşen bir proje olmasını hedefledik. Bu projemizde de kar amacı gütmedik. Sakin ve huzurlu bir yaşam projesi olarak hayata geçirilen Yeşilce Aydos projemizde 83 metrekare 2+1 daireler lansman dönemine özel 284bin 280 lira olarak belirlendi.Ayrıca alıcılara 36 ay 0 vade kolaylığı da sağlıyoruz. Kısa sürede dairelerin büyük kısmının sahiplerini bulacağına inanıyoruz” dedi.

ORMAN MANZARALI DAİRELER

Özel lokasyonu ve orman manzaralı daireleriyle dikkat çeken projede, geniş balkonlu 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor.Sakin ve huzurlu bir yaşam projesi olarak hayata geçirilen Yeşilce Aydos’ta 2+1 daireler lansman dönemine özel 284bin 280 TL’den, 3+1 daireler ise 449 bin TL’den başlıyor.Büyüklükleri 83 metrekare ile 130 metrekare arasında değişen projede toplam 331 daire yer alıyor. KİPTAŞ imkanlarıyla 36 ay vade farksız ödeme seçeneği sunulan projede ayrıca yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar da anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi imkanı da sunuluyor.

ZENGİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINA YER VERİLİYOR

Yeşilce Aydos’ta; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra, çocuk oyun alanları, fitness salonu, sauna, buhar odası, hamam ve yürüyüş yollarının yer aldığı zengin sosyal donatılara yer veriliyor.

Projede ayrıca 7/24 güvenlik hizmetinin yanı sıra 350 araçlık kapalı otopark ta yer alıyor.

DOĞANIN İÇİNDE, ULAŞIMIN MERKEZİNDE

Ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş bir noktada konumlanan Yeşilce Aydos, lokasyonunun en ulaşılabilir projesi olarak dikkat çekiyor.

E-5 ve TEM Otoyolu’na 5 dakika mesafede bulunan Yeşilce Aydos; Metro’ya 3, Yüksek Hızlı Tren’e 7, Sabiha Gökçen Havalimanı 5, İDO iskelesine ise 7 dakikalık mesafeda konumlanıyor.

Yakınında bulunan AVM’leriyle modern yaşamın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan proje ayrıca, eğitim ve sağlık kuruluşlarının bulunduğu bir merkezde yer alıyor.