Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2016 verilerine ilişkin DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’ın görüşü

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz

TUİK verilerine baktığımızda, Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 4 oranda artış yaşandığını görüyoruz. 2016 yılı zor bir yıl olmasına rağmen yine rekor satış gerçekleştirildi. Bu veriler, gayrimenkul sektörünün potansiyelini net bir biçimde ortaya koyuyor.Türkiye, her anlamda gelişen ve büyüyen bir ülke. Yaşanan olumsuzluklara rağmen yatırımların durmadığını görüyoruz.

Son 20 yıla baktığınızda Türkiye’de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırım kazandıramadı. Son 5 yılda konut yüzde 140, dolar ise yüzde 60 kazandırdı. Son 10 yılda dolar yüzde 100 arttıysa, konutta yüzde 500 artış yaşandı. 2017 yılında da son yıllarda olduğu gibi gayrimenkule olan talebin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın hem daha modern bir yaşam hem de akıllı yatırım için doğru projeleri tercih etmelerini öneriyoruz.