Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EMLAK

  1. Haberler
  2. Emlak

Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2016 verilerine ilişkin Ege Yapı YKB H. İnanç Kabadayı’nın görüşü

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı;

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

2016 yılında konut satışlarının, 1.341.453 adetlik satışa ulaşması geçtiğimiz yılki olumsuz gelişmeleri de göz önüne aldığımızda büyük bir başarı. Bir önceki yıla göre yaklaşık %4’lük bir büyüme sağlandı. Rakamlara baktığımızda toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %50,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Bu başarıda Sayın Cumhurbaşkanımızın bankalara yaptığı çağrı sonrası gevşeyen konut kredisi faiz oranlarının, EGYO ve GYODER öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın ve geliştiricilerin ekonomiye destek olmak için gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların payı büyük.

Aralık verilerine baktığımızda da ipotekli satışların bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da aslında her zaman dile getirdiğimiz; konut kredisi faiz oranları ile satış adetleri arasındaki olan doğrudan ilişkiyi bir kez daha ortaya koyuyor. Uzun vadeli ödeme planlarına bankacılık sistemi içerisinde çözümlerle ihtiyaç var.

Bankacılık sistemi bunun üzerinde çalışabilirse, talep her zaman canlı olacaktır. Talebin oluşması için sadece ihtiyaç yetmiyor. Ancak ihtiyaç ve satın alma gücü birleştiğinde talep oluşabiliyor. Bu yüzden “ulaşılabilir” ödeme planları için, banka kredisi faiz oranlarının düşük olması ve vadelerin uzatılması 2017 yılında genel strateji olarak ele alınmalı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

ABD'nin Minnesota Eyalet Valisi Mark Dayton kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

Almanların Tiger tankını birebir kopyaladılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA