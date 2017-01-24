Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2016 verilerine ilişkin Ege Yapı YKB H. İnanç Kabadayı’nın görüşü

2016 yılında konut satışlarının, 1.341.453 adetlik satışa ulaşması geçtiğimiz yılki olumsuz gelişmeleri de göz önüne aldığımızda büyük bir başarı. Bir önceki yıla göre yaklaşık %4’lük bir büyüme sağlandı. Rakamlara baktığımızda toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %50,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Bu başarıda Sayın Cumhurbaşkanımızın bankalara yaptığı çağrı sonrası gevşeyen konut kredisi faiz oranlarının, EGYO ve GYODER öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın ve geliştiricilerin ekonomiye destek olmak için gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların payı büyük.

Aralık verilerine baktığımızda da ipotekli satışların bir önceki yılın aynı ayına göre %21,8 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Bu da aslında her zaman dile getirdiğimiz; konut kredisi faiz oranları ile satış adetleri arasındaki olan doğrudan ilişkiyi bir kez daha ortaya koyuyor. Uzun vadeli ödeme planlarına bankacılık sistemi içerisinde çözümlerle ihtiyaç var.

Bankacılık sistemi bunun üzerinde çalışabilirse, talep her zaman canlı olacaktır. Talebin oluşması için sadece ihtiyaç yetmiyor. Ancak ihtiyaç ve satın alma gücü birleştiğinde talep oluşabiliyor. Bu yüzden “ulaşılabilir” ödeme planları için, banka kredisi faiz oranlarının düşük olması ve vadelerin uzatılması 2017 yılında genel strateji olarak ele alınmalı.