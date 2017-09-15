Lokum Evler’de her bütçeye uygun kampanya fırsatları

DKY İnşaat ve Metropolist Yapı ortaklığıyla Tuzla Aydınlı’da inşa edilen ve doğa ile iç içe yükselen Lokum Evler projesinde hemen teslim daireler sahiplerini bekliyor. İstanbul’un gelişen bölgesi Aydınlı’da hemen tapu fırsatı sunan projede 2+1,5 ve 3+1,5 dairelerin satışına devam ediliyor. Lokum Evler’de optimum kullanım alanlarıyla 65 ila 155 metrekare arasındaki daireler yeni bir yaşama adım atmak isteyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Özel kampanya fırsatları ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor

Hemen taşınma garantisiyle yatırımcıların odak noktası haline gelen projede fiyatlar, 290 bin TL’den başlıyor. Birbirinden farklı cazip kampanya ve ödeme kolaylığı ile satışına devam edilen Lokum Evler’de, peşin alımlarda vade farksız 3 ay içinde ödeme fırsatı sağlanırken, yüzde 20 peşinat ve 120 ay boyunca 3.500 TL’den başlayan taksitlerle banka kredisi ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.

Satışına başlandığı tarihten itibaren yüzde 90 prim yaparak değerini artıran Lokum Evler’de, ayrıca 36 ay sabit ödeme avantajlı ile şirket finansman desteği de sağlanıyor. Yatırım yapmak ya da yaşamak isteyen herkese, “hemen tapu, hemen teslim” dairelere kira öder gibi sahip olabilme imkanı sunan proje, keyifli ve huzurlu bir yaşam alanı vaad ediyor.

Lokum Evler Hakkında:

Yaşamın Haziran 2017’de başladığı mahalle kültürünü yaşatan ve aile hayatına uygun daireleriyle ev sahiplerinin beğenisini kazanan proje, 15 ila 19 katlı 7 blokta 742 adet konut ve 8 ticari alandan oluşuyor.

Projeye komşu koruluk alanla bütünleşen 28 bin metrekarelik peyzajıyla Lokum Evler sakin ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyor. 65-154 metrekare arasında değişen aile hayatına yönelik planlanan 1+1, 2+1, 2+1,5, 3+1 ve 3+1,5 dairelerin yer aldığı proje, çocuk oyun alanları, doğa ile bütünleşen yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve seyir teraslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tuzla’nın Sabiha Gökçen Havalimanına komşu en gözde yaşam merkezi Aydınlı’da yer alan Lokum Evler lokasyon özelliğiyle de farklılaşıyor. Tuzla Sahiline 8, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 6, alışveriş merkezlerine 14, üniversiteler bölgesine 12 dakika mesafede bulunan proje her yere kolay ulaşım imkanı sağlıyor.

Projede teslimler, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı konut bloklarına ait parsellerle devam ediyor. Lokum Evler İncirli Taşlık (1 Parsel) 2017 Ekim Ayında, Narlı Taşlık (3 Parsel) 2017 Kasım ayında, Dutlu Taşlık (22 Parsel) 2018 Haziran ayında teslim edilecek.