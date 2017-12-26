Mevsim İstanbul’da yeni yıla özel kampanya

Sarılar İnşaat, konumu ve ayrıcalıklarıyla yatırımcısından yoğun ilgi gören Mevsim İstanbul projesinde yeni yılda ev sahibi olmak isteyen konut alıcılarına yönelik avantajlı bir kampanya başlattı.

Belgrad Ormanı manzaralı 30 adet loft daire ile birlikte toplamda 187 konutun yer aldığıMevsim İstanbul’da, büyüklükleri 105 metrekareden başlayan 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç farklı daire seçeneği yer alıyor.

ALTERNATİF ÖDEME SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

İstanbul’un hızla değerlenen bölgesi Kağıthane’de konumlanan Mevsim İstanbul’da 2+1 daireler 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.Yeni yılda konut alıcılarına avantajlı kampanya başlatan Sarılar İnşaat; projede yüzde 5 peşinata 60 ay vade farksız ya da 120 ay 0.45 vadeyle ödeme seçeneği sunuyor.

DAİRELERİN YÜZDE 50’Sİ SAHİPLERİNİ BULDU

Mevsim İstanbul’da dairelerin yüzde 50’si şimdiden sahiplerini bulurken örnek dairesi hazır projede teslimler Eylül 2018’de yapılacak.

Geniş ve 2.95 metre tavan yüksekliğine sahip Loft dairelerin yanı sıra farklı büyüklükteki konut seçenekleriyle alıcılarına yüksek standartlarda bir yaşam vadeden firma,Mevsim İstanbul projesini aynı kat sayısına sahip 3 blok üzerine konumlandırıyor.

Toplamda 6972 metrekare alan üzerine inşa edilen projede yaklaşık 3500 metrekare alan peyzaj için kullanılıyor.

ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARINA SAHİP

Sarılar İnşaat Mevsim İstanbul’u; özellikli konumu, mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgedeki projelerden ayrıştırıyor.

Her detayın özenle uygulandığı projede; yüksek tavanlı geniş lobiler, her daireye tahsis edilen depo alanları ile blokların üst katında yer alan açık seyir terasları dikkat çekiyor.

Geniş peyzaj ve yeşil alanlara sahip Mevsim İstanbul’da; kapalı yüzme havuzu, süs havuzları, her daireye ait özel otopark ve misafir otoparkı, dinlenme alanları, kaykay pisti, çocuk parkı, oyun odası, mini futbol - basketbol sahası, squash, game center, sinema odası, fitness center ( bay-bayan ayrı), sauna ( bay-bayan ayrı), Bilardo-masa tenisi- dart salonu, 2 adet davet ve organizasyon odası, toplantı odası, mescit ve7/24 güvenlik hizmetisunuluyor.

Sarılar İnşaat, zengin sosyal donatılara sahip Mevsim İstanbul projesinin aidat maliyetini de düşünerek, projede bulunan 4 ticari alan ve 3 konutun tüm kira gelirlerini yönetime devretmiştir.

LOKASYONUYLA KAZANÇ VADEDİYOR

Gayrimenkul yatırımcılarının gözde noktaları arasında yer alan ve kazançlı bir gelecek vadeden Mevsim İstanbul, lokasyonuyla da avantaj sağlıyor. Avrupa yakasında ulaşım akslarına yakın bir noktada hayata geçirilen proje; markalı projelerin bulunduğu Kağıthane’de, TEM Otoyolunun yanı başında konumlanıyor.