Neva Prestij: Hedefimiz ülke katma değerine ve ekonomisine katkı

İnşaat sektörü ve Neva Prestij Yapı projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Öztürk, “Ülkemiz in bulunduğu stratejik konumundan dolayı ekonomik göstergelerindeki hareketlilik, inşaat sektöründeki alt ve üst gelir segmentinde durağanlık yaşatmaya başladı bu yüzden de biz daha çok talep gören orta fiat segmentinde daire ve işyerleri üretmektiyoruz” ifadesini kullandı.

“KENDİ REKORUMUZU KIRIDIK”

İnşaat sektörünün 400’e yakın diğer yan sektörlerle birlikte büyüdüğünün altını çizen Öztürk, işsizliğin bitmesi ve sanayinin gelişmesinde doping etkisi yapmak için ara vermeden projelerine devam ettiklerini belirtti. Öztürk, “Şu anda Ankara’nın Batıkent semtinde, 764 daire 36 dükkândan oluşan NEVADİUM BATIKENT projemizde 8 ayda 400 konut satarak kendi rekorumuzu kırdı” dedi. Mehmet Öztürk şunları söyledi:

“KONUT SATIŞI HIZ KESMİYOR”

“Ülkemiz etrafında dönen hareketliliklere rağmen ekonomimizin sağlam temellere oturmasından dolayı konut satışı ve üretimi hız kesmiyor, lokal durağanlıklara karşı doğru noktalarda yapılan yatırımlar rekorlar kırabiliyor. Biz o yüzden yeni konuta ihtiyaç duyulan ana arterlerdeki arsalarla ilgileniyor ve projelendiriyoruz. 2018 yılı hedefimizde ülkemiz katma değerine ve ekonomisine katkı amacıyla ana arterlerde yeni projeler başlamayı amaçlıyoruz.”

YAPI MESLEK LİSELERİ ÇOĞALMALI

“İnşaat sektöründe dünyada söz sahibi olan ülkelerden biriyiz. Fakat ileriki zamanda burada diğer ülkelerden geri kalacağımızı düşünüyoruz. Çünkü ara eleman ve konusunda, uzman kalıpçı, elektirikçi, sucu ve marangoz gibi branşlarıda alttan uzman yetişmiyor artık. O yüzden Yapı meslek liseleri çoğalmalı yoksa Avrupa ülkeleri gibi ileride bunları dış ülkelerden sağlamak zorunda kalacağız. Bu da ülkemiz ekonomisinin lokomotifi olan İnşaat sektöründe uzun vadede darbe vuracağını düşünüyoruz.”