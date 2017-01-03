 Neva Prestij Yapı  ' Ülkemiz Dinamiklerine ve geleceğine güvenerek yatırımlarımıza NEVADİUM ile devam ediyoruz '

Ülkemizde ve coğrafyamızdaki gelişmelere istinaden , İnşaat Sektörü hükümet tarafından çok desteklenmekte bunun sebebi, sektörümüz sadece demir ve çimentodan ibaret olmayıp 2000 e yakın alt sektörü hareketlendiren ana sektördür ,'' Sadece konut yaparak büyüme olmaz'' eleştirileri yanlıştır , çünki inşaat sektörü Türkiye sanayisinede destek veren bir dinamiktir , bankalar ve hükümet bunun bilincinde olup sektörü olumlu yönde teşvik etmektedir. Biz inşaat firmaları ise üzerimize düşen şekilde katma değer yaratacak, işsizliği önleyecek vede deprem bölgesi olan ülkemizde yeni konut ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmeliyiz. Neva Prestij yapı olarak bu bilinçle Yeni konut ihtiyacının had safhada olduğu Batıkent bölgesinde NEVADİUM BATIKENT KONUTLARI VE BULVAR MAĞAZALARI Projemize başladık. Projemizde 764adet konut 7000m2 bulvar dükkanları bulunmakta , Artık insanlarımız modernleşen ilerleyen ülkemizde eskisi gibi ''evim olsun dört duvar olsun ''demiyor, evim olacaksa borçlanacaksam en iyisi olsun depreme dayanıklı ,konforlu ve güvenli olsun diyorlar .

Ankara da da İstanbul gibi yoğun trafik sorunu yaşanmaya başladığından , insanlar sitesinin yakınında alışveriş yapabileceği , sporunu yapabileceği çocuklarıyla vakit geçirebileceği mekanlar istemekte bu yüzden sitelerimiz altında dükkanlar oluşturup , site içlerine de yüzme havuzları aquapark sauna fitnes spor merkezi gibi aktiviteler yerleştirmekteyiz .

Ankara nın Memur ağırlıklı bir şehir olması sebebi ile Eşyalı konut ihtiyacı vardır , 2 yıl Ankara da görev yapabilecek bir vatandaşımız eşyasını getirmek istemiyor , bu yüzden dayalı döşeli tabir edilen dairelerede talep var, bu konuda hem bu talebi karşılamak ve en çok daire alımı yapan yeni evlenecek çiftlerede destek olmak için FULL beyaz eşyalı konutlar üretmekteyiz .

Şehrimizde Üniversite eğitim gibi unsurların yanı sıra sanayi tesisleride artmakta ve şehrin her yakasında organize sanayiler büyümekte , Ankara ya yapılan iki büyük şehir hastanesi sayesinde , Ankara da bir sağlık ve eğitim göçü almakta , Ankara ya yeni taşınacak insanlar yeni konut arayışında , çünki şehir merkezinde eskimiş masraf isteyen konutlar var, bu yüzden yeni konut ihtiyacı halen devam etmekte .

Biz konut üreteceğimiz yerleri seçerken ulaşım problemi olmayan Ana alterlerde şehir merkezine yakın yerleri seçip projelerimizi konumlandırıyoruz , Şehrin merkezine uzak olan bölgelere yatırımcısına kazanç sağlamıyor , İnsanlarımız konutu projeden almak istiyor bu sayede bitene kadar ciddi kar sağlıyorlar , Banka garantörlük anlaşmalarımızla müşterilerimiz daha temelde iken kredilerini kullanıp tapularını alabiliyorlar.

Biz Neva Prestij Yapı olarak Ankara mıza yakışan , fiatları ile herkesin ulaşabileceği ama kalitesiyle üst segment daireler üretmek hedefindeyiz , Bu yüzden en pahalı projelerde kullanılan malzemeleri NEVADİUM BATIKENT projemizde kullandık , Örnek dairemizi ziyaretçilerimize açtık olumlu tepkileri görerek moral ve ülkemize güven tazeliyoruz.