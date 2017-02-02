Nuvo Dragos ‘ta yerinizi hemen alın

Maltepe sahiline, Kartal- Kadıköy metro istasyonuna, Marmaray hattına, hastane ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi MaltepePark’a ‘yürüme’ mesafesinde olan Nuvo Dragos, bu avantajlı konumunun yanı sıra ağırlıklı olarak büyük metrekareli ve balkonlu 2+1 ve 3+1 daireleriyle modern bir yaşamın kapılarını açıyor.

İstanbul'un yeni ve en değerli çekim merkezleri arasında yer alan Maltepe’de , Maltepe Park’a çok yakın mesafede Özderici GYO’nun kendi arazisi üzerinde hayat bulan Nuvo Dragos projesi, brüt 52.000 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Toplam 5 blokta 999 adet rezidans daire, 6 mağaza, 1 ofis ile 1 adet müstakil mağaza olmak üzere toplam 1007 adet bağımsız bölümden oluşuyor.

büyüklüğü 66 m2 ile 219 m2 arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks daire seçeneklerinin yer aldığı projede stüdyo dairelerin tasarlanmaması, yüzde 75’inde ise büyük metrekareli ve balkonlu 2+1 ve 3+1 dairelerin bulunması, özellikle aileler için en önemli tercih nedenlerini oluşturuyor. Projede 1+1’lerin büyüklüğü 66 ile 89 metrekare arasında, 2+1’lerin büyüklüğü 101 ile 154 metrekare arasında, 3+1’lerin büyüklüğü ise 156 ile 219 metrekare arasında yer alıyor.

Aileler yönelik bir yaşam için tasarlanan Nuvo Dragos’ta , özellikle sosyal alanlara geniş yer verilerek, ailelerin çocukları ile birlikte keyifli zaman geçirmeleri hedeflenmiş.

Proje değerlendi, değerlenmeye devam ediyor!

Nuvo Dragos projesi satışa çıktığı ilk günden beri yoğun talep ile karşılandı. E-5 Karayolu’nun deniz tarafında yer alan proje, Maltepe’nin en büyük alışveriş merkezi olan Carrefour MaltepePark’ın hemen yanı başında olması, Kartal- Kadıköy metro istasyonuna, Adalet Sarayı’na, Dragos ve Kartal kentsel dönüşüm projelerine çok yakın konumlanmasıyla ev sahiplerine önemli bir avantaj sağlıyor

Kampanyaya özel fırsatlar!

Yüzde 1’lik KDV oranıyla bu yıl satışa çıkarılan projeler arasında avantaj sağlayan projede daire alanlara hemen tapu verilmesi de bir diğer önemli fırsatı oluşturuyor. Hali hazırda devam eden kampanyası ile 60 ay 0 faiz ve % 1 KDV avantajı sunarken, 120 ay % 0.45 faiz ve 240 ay 0.79 faiz oranı ile uzun vadede ödeme yapmak isteyen tüketicileri de unutmuyor.

Nuvo Dragos ayrıcalıkları ile tanışın !

Kameralı güvenlik sistemleriyle korunan ve içinden yol geçmeyen kapalı bir site özelliğine sahip olan Nuvo Dragos’ta açık ve kapalı 3 adet yüzme havuzu, çocuk havuzu, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, koşu ve yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları ve güneşlenme terasları yer alıyor.

Nuvo Dragos projesinde dünyanın önde gelen markalarından asansörde Mitsubishi, mutfakta Nolte, vitrifiyede Duravit, tesisat armatürlerinde Grohe, mutfaklarda cam ocak, fırın, davlumbaz ve ankastre bulaşık makinasını kapsayan ankastre ürünlerde Franke markası kullanıldı.

Deniz ve Adalar manzarası 6 terastan izleniyor

Nuvo Dragos projesinde kat yükseklikleri Kule Blok Rezidans’ta brüt 3.50 metre, diğer bloklarda brüt 3.15 metre olmak üzere standart ölçülerin üzerinde tasarlanmış. Tüm blokların girişlerinde ise 80-100 m2 arasında değişen ferah lobi alanları yer alıyor. Deniz manzaralı dairelerin yanı sıra ortak kullanıma sunulan 6 adet manzara terası da projede yaşayanların deniz ve Adalar manzarasından faydalanabilmesi için hazırlanmıştır.