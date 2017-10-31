Ön satışta yüzde 25'i sahiplerini buldu

‘’Kalite Daima Kazandırır’’ vizyonuyla yola çıkan Huzurlu İnşaat, İstanbul’un en hızlı değer kazanan bölgelerinden Güneşli’de projelendirdiği Huzurlu Marmara Güneşli’de kazançlı bir yatırım imkanı sunuyor.

TEM, E-5 Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na yakın bir mesafede konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli, lokasyonuyla da dikkat çekiyor.



GELECEK VADEDEN BÖLGENİN YENİ YAŞAM MERKEZİ

Atatürk Havaalanı’na, yapımı devam etmekte olan 3.Havaalanı’na ve aynı zamanda şehrin merkezine yakın konumda olması gibi nedenlerle Güneşli-Basın Ekspres Yolu, şimdiden ileriki yıllarda artacak değerinin sinyallerini veriyor.

Toplamda 289 daire ve 12 adet ticari alanın yer alacağı Huzurlu Marmara Güneşli, 56 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde, Basın Ekspres yoluna yakın mesafede konumlanıyor.

Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran ve aile öncelikli yaşam anlayışı ile hayata geçirilen Huzurlu Marmara Güneşli’de 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 135 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

ESNEK ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANIYOR

Huzurlu Marmara Güneşli’de alternatif ödeme seçenekleri yatırımcılara sunuluyor.

Konut sahibi olmayı kolay hale getiren firma, Huzurlu Marmara Güneşli’de metrekare fiyatlarını 3.400 TL’den başlatırken projede; 36 ay 0,51 60 ay 0,70 ve 120 ay 0,93 vade oranlarıyla kredi kullanma imkanı sunuluyor.



YÜZDE 85 PEYZAJ ALANINA SAHİP

Huzurlu Marmara Güneşli’de proje alanının yüzde 85’i peyzaja ayrılırken, yeşil dokulu konsepti, estetik mimarisi, konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği ticari alanları ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuyor.

7/24 kameralı güvenlik hizmetinin sunulduğu Huzurlu Marmara projesinde ayrıca; 340 araç kapasiteli kapalı otopark, spor salonu, sauna, yürüyüş parkurları ve yarı olimpik kapalı havuz bulunuyor.

METROYA YÜRÜME MESAFESİNDE

Mega projelere yakınlığıyla dikkat çeken Huzurlu Marmara Güneşli; E-5 otoyolu ile TEM Otobanını birbirine bağlayan bölgede yer alıyor.

3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlantısı bulunan Huzurlu Marmara Güneşli, Metro ve raylı sistem yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 2018 yılında tamamlanacak Bakırköy-Halkalı Metrosuna yürüme mesafesinde bulunan proje, yakın toplu ulaşım araçları ile de İstanbul’un her yerine kolay ulaşım imkânı sunuyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Huzurlu Marmara Güneşli’de teslimler 2019’da yapılacak.