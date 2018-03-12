'Ondörtüç Pendik'ten Tıp Bayramı'na özel yüzde 3 indirim fırsatı

İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden Pendik'te projeler geliştiren İnsay Yapı, teslimine sayılı günler kalan 'Ondörtüç Pendik'te sağlık çalışanlarına özel bir kampanya yapıyor. Özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakika mesafede yer alan 'Ondörtüç Pendik', 14 Mart Tıp Bayramı'nda projeden ev alacak olan sağlık çalışanlarına yüzde 3 indirim imkanı sağlıyor.

'Ondörtüç Pendik'ten ev almak isteyenlere mümkün olan her türlü kolaylığı sunduklarını söyleyen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "Dış cephe kaplamasının tamamlandığı 'Ondörtüç Pendik'te örnek dairemiz bitti ve daire teslimleri için geri sayım başladı. Projemizi dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili, özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi de projemize 3 dakikalık mesafede yer alıyor. Özveriyle çalışan tıp personeline verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak; hedef kitlemiz içinde yer alan doktor, hemşire ve diğer sağlık sektörü mensuplarına 14 Mart Tıp Bayramı'nda özel ödeme koşulları oluşturmak istedik. Projemizin isminden de esinlenerek 'Ondört Mart'ta Ev Alan Tüm Sağlıkçılara Yüzde Üçİndirim' kampanyasını başlattık. Bu şekilde hem birikimini değerlendirmek için hem de oturmak için projemize gelen müşterilerimize peşin ödemelerinde ve vadeli alımlarında yüzde 3 indirim imkanı sunuyoruz" dedi.

Üç farklı konut tipinin bulunduğu projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 9 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Ondörtüç Pendik'; 242 konut ve 21 ticari birimden oluşuyor. Büyüklükleri 68 ile 146 metrekare arasında değişen daire seçenekleri sunan 'Ondörtüç Pendik'te daire fiyatları ise; 1+1'lerde 251 bin TL, 2+1'lerde 330 bin TL ve 3+1'lerde ise 493 bin TL'den başlıyor.

24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik' sakinlerine; yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı vadediyor.

Pendik'in merkezinde yer alan 'Ondörtüç', merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakika mesafede yer alan 'Ondörtüç Pendik', Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor. Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.