Ordu’da konutlar yükseliyor

Projede başvuruyla ilgili detayların mart ayı içerisinde açıklanacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, TOKİ’yle birlikte yaptığımız 311 Konutluk Toplu Konut Projesi’nde inşaat hızla devam ediyor. Belirli bir takvime göre ilerleyen çalışmaların verilen süreden önce biteceğini tahmin ediyoruz. Kısa süre sonra başvurularla ilgili detaylar belli olacak. Bu projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, detayların netleşmesinin ardından başvurularını yapabilecek. Projenin 18 ayda bitirilmesi planlanıyor” dedi.

Altınordu ilçesi eski kamyon garajında eylül ayında inşaat çalışmalarına başlanan 311 Konutlu Toplu Konut Projesi’nde önemli bir mesafe alındığını söyleyen Başkan Yılmaz, “4 bloktan oluşan projede fore kazık çalışmaları tamamlanırken, ticaret merkezinin temeli açıldı ve bu ay içerisinde inşaatına başlanacak. Altyapı çalışmalarına da bu ay içerisinde başlamayı planladığımız projenin inşaatın yüzde 13’ü tamamlandı” diye konuştu.

Bloklardan birinin kaba inşaatının tamamlandığını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “B 2 Blok’un kaba inşaatı bitti, ince işçiliğe ve A 1 Blok’un temel çalışmalarına bu ay içerisinde başlanacak. B 1 Blok’ta da tünel kalıp imalatı başladı. Projede hızla yol alıyoruz” diye konuştu.

Yarıdan fazlası yeşil alan

18 ayda bitirilmesi planlanan toplu konut projesiyle birlikte 4 blok ve 311 daireden oluşan yeni bir yaşam alanının inşa edileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Proje kapsamında 62,9 metrekare büyüklüğünde 26 adet 1+1, 113,1 metrekare büyüklüğünde 101 adet 2+1 ve 137 metrekare büyüklüğünde 184 adet 3+1 daire yapılacak. Yarıdan fazlası yeşil alan olarak ayrılan proje kapsamında yürüyüş ve spor sahaları, 329 araçlık otopark, mescit, market ve 30 adet iş yerinden oluşan bir de ticaret alanı bulunacak.