Park Mavera’da teslimler başladı

Markalı konut projelerine imza atan Makro İnşaat ve Akyapı, Başakşehir’de Emlak Konut Gelir Paylaşımı Modeli ile inşa ettikleri Park Mavera’da teslimlere başladı. Makro İnşaat yetkililerinden anahtarlarını teslim alan aileler, Park Mavera’daki yeni dairelerine kavuşmanın heyecanını sevdikleri ile paylaşırken, yapılan erken teslimle bayram coşkusunu katladılar.

ÇAĞLAYAN; “ERKEN TESLİM GELENEĞİ DEVAM EDİYOR”

Erken teslimatla mutlu olduklarını ifade edenMakro İnşaat Finans ve Satış Koordinatörü Emrah Çağlayan;“Park Mavera’da teslim sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Teslimlerin bayramdan sonra olması bizim için ayrı bir mutluluk. Bir Makro - Akyapı standardı haline gelen erken teslim geleneğinii Park Mavera’da da sürdürdük. Projeyi taahüt süremize göre 2 ay erken teslim ediyoruz. Bildiğiniz gibi Park Mavera projemizdeki tüm dairelerimiz 22 saatte satıldı. Projemiz, Türkiye’nin ilk planlı meydanında, 380 bin metrekarelik dev şehir parkının ve kamu kurumlarının yanı başında yer alıyor. Eşsiz konumu ve 1. Sınıf malzeme kalitesi ile dairesini teslim alan site sakinlerimize konforlu bir yaşam sunduğumuz için mutluyuz.

“STANDARTLARI YÜKSELTİYORUZ”

Park Mavera’daki kalite standartlarını geliştirerek Park Mavera 2 ve Park Mavera 3’e taşıdıklarını ifade eden Çağlayan, “Özellikle Başakşehir Bölgesi’nde Mavera, bilinirliği çok yüksek. Markamızı tanıyanlar için Mavera; kaliteli işçiliğin olduğu, birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı, yenilikçi ve sahip olunmak istenen akılcıl bir konseptin tanımı. Bu algıyı korumak için her projemizde standartlarımızı yükseltiyoruz. Şu an satışı devam eden Park Mavera 2 ve 3’te bu standartların çok ötesine geçtik. Mutfaktan ve salondan geçilen yemek odası tasarımı ve merkezi vakum süpürge sistemi gibi yeniliklerimize Park Mavera 3’te buhar kazanlı ütü sistemini de ekledik. Sosyal tesislerimizi ihtiyaca göre tekrar dizayn ettik.” dedi.

ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARINA SAHİP

Türkiye’nin ilk planlı kent meydanı olan Başakşehir Merkez’de 380 bin metrekarelik botanik şehir parkı, Sağlık Kent ve kamu kurumlarına komşu konumda bulunan Park Mavera, 3. Çevreyolu ve TEM bağlantı yolları üzerinde yer alıyor. Aile konseptiyle bir yaşam merkezi olarak planlanan Park Mavera’da 8 blokta toplam 672 daire mevcut. 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip dairenin yer aldığı proje zengin sosyal tesisleriyle dikkat çekiyor. Park Mavera’da; iki adet sosyal tesis, yaz kış kullanılabilen kapalı yüzme havuzları, fitness salonları, Türk hamamı, fin hamamı, sauna ve buhar odaları standart ve ücretsiz olarak site sakinlerinin hizmetine sunuluyor.