Sektör temsilcilerinden mayıs ayı konut satış rakamları değerlendirmesi

İbrahim Babacan / Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

Sektördeki hareketlilik yabancı yatırımcının da ilgisini çekiyor

İnşaat sektörü, TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre hız kesmeden büyümeye devam ediyor. 2017 yılı Mayıs ayı satış rakamlarına baktığımız zaman bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artış göstererek 116 bin 558 olduğunu görüyoruz. İnşaat sektöründe ilk altı ayı değerlendirecek olursak, devletimizin sektörümüze verdiği desteklerle birlikte konut kampanyaları, faiz oranlarındaki indirimler, yabancı yatırımcılara tanınan vatandaşlık hakkı sektördeki hareketliliği sağladı. Yabancıya yatırımcılara konut satışları da giderek artıyor. Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde10,1 oranında artarak bin 775olmuş. Ülkemizde yaşanan inşaat sektöründeki hareketliliğin yabancı yatırımcılarında ilgisini çektiğini böylelikle görmüş oluyoruz. Yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkının tanınmasıyla birlikte artık sadece Körfez ülkelerinden değil, Uzakdoğu’daki yatırımcılardan da talep almaya başladık. Hükümetimizin sektörümüze vermiş olduğu destekle çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Mahmut Başyazıcıoğlu / Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

İnşaat sektörü güven veriyor

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde belirttiği yüzde 5’lik büyüme beklentisi TÜİK verileriyle de desteklenmiş oldu. Yakaladığımız bu büyüme trendi ile G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada geliyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün de bu trendle doğru orantılı büyüme göstermesi geleceğimize olan güvenimizi daha da arttırdı.TÜİK’in açıklamış olduğu son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artarak 116 bin 558 oldu. Çıkan sonuçlar da gösteriyor ki konut alımı hâlâ en güvenilir ve kazançlı yatırım aracı olmaya devam ediyor.

Özhan Atalay / ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü:

Büyük şehirlere göç hızlı artıyor

Mayıs 2017 konut istatistikleri, köyden kente göçün olabildiğince hızlı devam ettiğini gösteriyor. Büyük şehirlerdeki konut satış istatistiklerine baktığımızda, İstanbul, Ankara ve İzmir satışları yine rekor kırdı. Hakkâri, Ardahan ve Bayburt ise en düşük satış gerçekleştiren şehirler. Büyük şehirlerdeki satışların çok büyük bir bölümünün sıfır projelerden olduğunu görüyoruz. Geçen yıla göre konut satışı % 1,5 artarken projeli satışlardaki artış oranı % 18 oldu. Gerek faiz indirimleri, gerekse uzun vadeli cazip taksitli kampanyalar ise konuttaki fazla stokun son dönemde erimeye başladığının da güzel bir göstergesi bu.Yabancıya konut satışlarında artık Avrupa vatandaşlarının ülkemizde konut yatırımı yapmadığını görüyoruz. Ağırlık Suudi Arabistan başta olmak üzere Müslüman ülkeler ve Rusya. Türkiye’nin laik ve demokratik yapısı, özgürlüklerin önemli ölçüde kısıtlı olduğu Arap ülkeleri vatandaşlarının ülkemize akışının devam etmesine sebep oluyor.