Selenium Retro, 2 bin Metrekarelik Sosyal Alanıyla Hayata Renk Katıyor

Modern Cumbalar ve açık balkon konseptiyle inşa edilerek rezidans ve ofis bloklarından oluşan Selenium Retro; açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları ile cafe & bistroların yer aldığı 1000 metrekarelik açık alanının yanı sıra kapalı yüzme havuzu, SPA merkezi ve fitness salonu ile şehrin merkezinde aktif bir yaşam vadediyor.

Gayrimenkul sektöründe 50 yıllık deneyimin adresi Aşçıoğlu’nun Ataköy’de sakinlerine kapılarını açarak yaşamın başladığı projesi Selenium Retro, sosyal alanları ve lokasyonuyla şehrin merkezinde ideal bir hayat sunuyor.

Bölgenin en prestijli projelerinden olan Selenium Retro’nda toplam 2 bin metrekarelik sosyal alan yer alıyor. Projenin yatay bölümünde 1000 metrekarelik kapalı sosyal tesis alanı bulunuyor. Bu tesiste kapalı yüzme havuzu, sağlık merkezi (SPA), fitness salonu, çok amaçlı kapalı spor alanları ile çocuk oyun alanları yer alacak. Projede yer alan 1000 metrekarelik açık yaşam alanında da açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, cafe & bistro mekânları yer alıyor.

D100 Karayolu’nun hemen yanı başında, metrobüs ve metro durakları arasında bulunan ve İstanbul Atatürk Havalimanı’na 4 kilometre mesafede olan projesi Selenium Retro, mimari açıdan daha fazla ışık ve daha fazla ferah mekan sağlamak amacıyla cumba ve balkonların yer aldığı bir konsept ile inşa edildi.