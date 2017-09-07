Sur Yapı’dan “Mutlu Evler Türkiye” !

Sur Yapı ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de Yeşilmavi, Koşuyolu’nda Excellence, Kağıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı’da Topkapı Evleri ve Bursa’da Marka Rezidans projelerini kapsıyor.

‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası kapsamında indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daireye sadece 48 bin TL peşinat ile sahip olma fırsatı sunuluyor. Teslime kadar 600 TL, teslimden sonra ise 1.474 TL taksitle ödeme yapılıyor. 120 ay için sadece 0,55 kredi oranı uygulanıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL’lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.

2017’nin ilk 6 ayında “Olur Olur Bal Gibi Olur” ve “Aynen Öyle” kampanyalarını hayata geçiren Sur Yapı, yoğun talep gören bu kampanyaların ardından başlattığı “Mutlu Evler Türkiye” kampanyası ile fark yaratıyor.

Teslime Kadar Sadece 600 TL’den Başlayan Taksitlerle ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ !

Sur Yapı, “Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyasıyla teslime kadar sadece 600 TL taksit ve 120 ay vade imkânı ile ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanyada öncelikle liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor ve indirimli fiyat üzerinden yüzde 15 peşinat alınıyor. Sonrasında ise 120 ay 0,55 vade ile teslime kadar 600 TL’den başlayan taksitlerle ödeme yapılıyor. Kalan tutar ise beş vade farksız ödeme ile kapatılıyor. Taksit sayısını azaltmak isteyenler için 60 ay 0 faiz imkânı da kampanya kapsamında sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde ise %10+%15 indirim uygulanıyor.

İstanbul ve Bursa’da Yer Alan Toplamda 11 Sur Yapı Projesi Kampanya Kapsamında!

‘’Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Maltepe’de Yeşilmavi, Koşuyolu’nda Excellence, Kâğıthane’de Tempo City, Ispartakule’de Bahçeyaka, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı’da Topkapı Evleri ve Bursa’da Marka Rezidans projeleri dâhil olmak üzere 10 Sur Yapı projesinde geçerli olacak.

Örneğin!

‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyası kapsamında %10 indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daire için 48 bin TL peşinat alınıyor. Ev sahibi olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak kampanya kapsamında teslime kadar ayda 600 TL, teslimden sonra 1200 TL taksitlerle ödeme yapılarak 120 ayda 0,55 vade imkanından yararlanılıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL’lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.

Küçük Küçük Taksitler ve 120 ay vade imkânı ile ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ !

İstanbul’un 7 ilçesinde ve Bursa’da olmak üzere farklı gelir gruplarındaki konut alıcılarının ve yatırımcılarının bütçelerine uygun geniş yelpazede projeleri bulunduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas; “2017 yılının ilk altı ayında ‘’Olur Olur Bal Gibi Olur’’ ve ‘’Aynen Öyle’’ kampanyalarını yapmıştık.Kampanyalarımıza ilgi gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sur Yapı olarak 2017 yılının son çeyreğinde çok daha güçlü bir kampanya başlatıyoruz. ‘’Mutlu Evler Türkiye’’ sloganıyla konut alıcısına seslendiğimiz yeni kampanyamızda konut alıcısına yine pozitif mesajlar vermek istedik. Mutlu Evler Türkiye’yi hazırlarken yılın iddialı kampanyası hedefiyle yola çıktık. 11 projemizde 300 konutla sınırlı olacak kampanyamızda geniş kitleleri lüks konut sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Yılbaşından bu yana hem projelerimize hem de kampanyalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı olarak hareketli, büyük fırsatlar sunan ve topluma pozitif mesajlar veren cazip kampanyalar yapıyoruz. Bu kampanya ile daha geniş kitleleri ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

Taksit düşük, Peşinat düşük, Faiz oranı düşük ve Toplam Maliyeti düşük!

Altan Elmas; ‘‘Kampanya kapsamında konut alıcıları teslime kadar küçük küçük taksitler ve rahat ödeme koşullarıyla lüks projelerimizden ev sahibi olma fırsatı bulacaklar. Evlerini teslim aldıktan sonra da kira öder gibi taksitlerini ödeyebilecekler. Ayrıca bu kampanya yatırımcılar için de çok cazip. Teslime kadar çok cüzi taksitler ödeyerek teslimden sonra da kira getirileriyle taksitlerini ödeyebilecekler. Birbirinden farklı konsepti ve hikâyesi olan konut projelerimizi kampanya kapsamında sunuyoruz. Bu kampanyamızda konut alıcıları evlerini teslim alana kadar çok küçük taksitler ödüyorlar. Teslime kadar Sur Yapı olarak taksitlerin bir kısmını biz karşılıyoruz. 120 ayda 0,55 vade oranıyla örneğin 323 bin TL lik bir ev için 10 yılın sonunda

sadece 24 bin TL fazladan ödeme yapmış olacaklar. Böylece bugün 323 bin TL’ye aldığı konutun 10 yıl sonundaki toplam maliyeti 347.319 TL olmuş olacak. Böylece vade farksız veya düşük faizle, peşinatı düşük, taksit oranları düşük ve konut alıcısına toplam maliyeti düşük iddialı bir kampanyadan yararlanmış oluyorlar. Ayrıca önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat artışlarından önce konut alıcıları için ‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ kampanyamızın büyük fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Bu büyük kampanyanın markalı konut sektörüne öncü olacağını ve sektöre dinamizm getireceğini düşünüyoruz” dedi.

‘‘Mutlu Evler Türkiye’’ Kampanyası Örnek Ödeme Tablosu!

Daire Tipi Metrekare %10 İndirimli Kampanya Fiyatı %15 Peşinat Tutarı Teslime Kadar Ödenecek Taksit Tutarı Teslimden Sonra Ödenecek Taksit Tutarı 5 Vade Farksız Sabit Ödeme Tutarı 10 Yılın Sonundaki Toplam Maliyeti %10+%15 Tamamı Peşin İndirimli Fiyatı 1+1 60 323.100 48.465 600 TL 1.474 TL 29.079 347.319 274.635 2+1 92 407.700 61.155 930 TL 1.860 TL 36.693 449.439 346.545 3+1 150 666.873 99.900 1.519 TL 3.038 TL 74.925 752.414 566.100 4+1 197 873.000 130.950 1.991 TL 3.983 TL 98.213 986.272 742.050

*120 ay 0,55 vade oranı ile taksitlendirilmiştir.