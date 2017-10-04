TOKİ Başkanı Turan: Kayabaşı'nda yaklaşık 1,5 milyarlık ihale gerçekleştirdik

Turan tarafından yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin nitelikli sosyal konut üreten dost eli bir kuruluş olduğunu aktararak, "Bu yıl içinde 53 ilde 16 bin konut ve iş yerini teslim ettik. Ayrıca yaklaşık 47 bin yeni konutu ihale ettik. İnşallah yıl sonu itibarıyla 65 bin konut rakamına ulaşmış olacağız." bilgisini verdi.

Turan, Kayabaşı'nın TOKİ'nin özel bir projesi olduğuna işaret ederek, "Toplamda 23 bin 319 konut planlandı. Kayabaşı büyük bir merkez olma yolunda. Şimdiye kadar bu bölgede idare olarak yaklaşık 1,5 milyarlık ihale gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece TOKİ'nin ürettiği konutlarda oturacak kişi sayısının yaklaşık 100 bin civarında olacağını vurgulayan Turan, "Bugün ve yarın kuraları çekilecek yeni projemiz ise TOKİ'nin mahalle konseptinde gerçekleştirdiği bir proje. Mahalle konsepti dediğimiz; farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiği, dükkanları, bisiklet yolları, spor alanları, meydanları, kafeleri, restoranları ve camilerin bulunduğu doğal yaşam alanlarından oluşuyor. Ayrıca bu projede vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu." ifadelerini kullandı.

3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet

Turan, Kayabaşı'nda büyük bir park yaptıklarını ve 1. etabının ihalesini tamamladıklarını belirten Turan, şunları kaydetti: "Burası İstanbul'daki en büyük parklardan biri olacak. Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada inşa edilecek bu park, 1,5 milyon metrekarelik alanı kapsayacak ve 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 300 metre eninde olacak. Rekreasyon alanı içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu, amfi tiyatro, tıbbi bitki bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesisler bulunacaktır."

"Bugün ve yarın kurası çekilecek konut sayısı bin 892 adet"

TOKİ Başkanı Turan, bugün ve yarın kurası çekilecek konut sayısının toplam bin 892 adet olduğunu ve bu konutlara 15 gün içinde toplam 39 bin 197 başvuru yapıldığını dile getirerek, bugün kurası çekilen "2+1" tipi 70 ila 102 metrekare büyüklüğündeki dairelere ise 24 binin üzerinde başvuru geldiğini kaydetti.

Bu başvuruların içinde 899 engelli vatandaş ve 131 şehit ailesi bulunduğunu aktaran Turan, "Biz gönülden isterdik ki bu kuraları çekmeyelim ve müracaat eden 40 bin vatandaşımıza da konut verelim." bilgisini verdi.

Turan, İstanbul'da uygun nitelikte arsa ve arazi temininden kaynaklı sıkıntılar olduğunu anımsatarak, "Biz TOKİ olarak ucuz arazi ürettikçe İstanbul'da da konut yapmaya devam edeceğiz. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. İnşallah bir başka projede onları da ev sahibi, mülk sahibi yaparız." değerlendirmesinde bulundu.