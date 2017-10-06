Trakya’nın ilk AVM’si Orion’a otel ve kapasite artışı yatırımı

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe 26 yıllık mimarlık ve mühendislik vizyonuyla konut projelerinin yanı sıra; otel, alışveriş merkezi, fabrika, okul gibi yatırımlarla da uzmanlaşan, imza attığı kentsel dönüşüm projeleriyle de kalite standartlarını zirveye taşıyan Mono Mimarlık İnşaat, hem yatırımcısı hem de işletmecisi olduğu Orion Alışveriş Merkezi’nin kapasitesini iki katına çıkarma ve otel inşa etme projesine başlıyor.

Türkiye’nin hızlı bir gelişim gösteren bölgelerinden biri olan Çorlu’da, sadece Trakya’nın değil civar şehirlerden oluşan bölgenin çekim merkezi olarak hizmet veren Orion Alışveriş Merkezi, yapılacak 45 Milyon Dolar’lık yatırımla üç katı kapasiteyle hizmet verecek. 26 bin 500 metrekarelik alanda hizmet veren alışveriş merkezinin kapasitesi 85 bin 500 metrekareye ulaşacak. Yatırım projesinde 6.300 metrekarelik alanda, 6 kattan oluşacak 110 odalı bir şehir oteli de yer alıyor.

Trakya’nın değişen yüzüne üst düzey çözüm

Alışveriş merkezi sektörünün yeni olgunlaşmaya başladığı bir dönemde Trakya’ya kazandırdıkları Orion Alışveriş Merkezi’nin, Trakya ekonomisine ciddi bir katma değer sağladığına dikkat çeken Ö. Hulusi Zeren, “Trakya ekonomisine doping etkisi yapan Orion Alışveriş Merkezi’nde yapacağımız ilave yatırımın bölge ekonomisine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Özellikle sanayi yatırım çalışmalarıyla hızlı bir gelişim gösteren Çorlu’da günübirlik turist sayısında da artış yaşanıyor. Bölgenin bu değişen yüzü, otel ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Yatırımımız aracılığıyla bölgeye kazandıracağımız 110 odalı şehir oteli aracılığıyla bu ihtiyaca üst düzey çözüm üreterek cevap vermeyi planlıyoruz” dedi.