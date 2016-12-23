Nazım Kalkavan/Kalkavan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat sektörü büyümeye devam edecek

İnşaat sektörü 2016 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonominin temel taşlarından biri olma özelliği kaybetmedi. Sektörün bu yılı da büyüyerek kapatacağını düşünüyorum. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre 2016 Kasım ayında gerçekleşen konut satış rakamları da sektörün büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Sektör, ekonominin lokomotifi olarak kendine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratıyor. Ekonomi iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan dalgalanmalardan etkilense de inşaat sektörünün 2017 yılında da büyümesine hız kesmeden devam edeceğini öngörüyorum.

Doğan Dağ /Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Konut, güvenli liman olmaya devam ediyor

İnşaat sektörüne ivme kazandırmak için başlatılan konut kampanyalarının ardından, bankalarında konut kredilerini aşağı çekmesiyle birlikte konut satışlarının hız kesmeden artarak devam ettiğini görüyoruz. Konut kampanyaları ile birlikte sektörde ciddi bir hareketlenme yaşandı. İnşaat sektörü, 2016 yılında ülke olarak yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye ve genişlemeye devam etti. TÜİK’in açıklamış olduğu son verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Bu da bizlere konut yatırımlarını vatandaşlarımızın en güvenli liman ve yatırım aracı olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor. Konut satışlarıyla beraber yatırımların da artmasıyla birlikte ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörümüz 2017 yılında da büyümeye devam edecektir.

ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan

Türkiye genelinde konut satışlarının 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 oranında artması ülkede yaşanan olumsuz havanın konut satışlarını etkilemediğini gösteriyor. TÜİK’in Kasım ayı konut satışları sonuçları bizim için şaşırtıcı değil, böyle bir yükselişi bekliyorduk.

15 Temmuz olaylarının etkisi, dövizin ani artışı, terördeki tırmanış Türkiye’de konuta olan talebi azaltmadı aksine arttırdı. Son sayısal verilerin bize gösterdiği gibi Türkiye de konuta talep durmaz hele 19 milyon konut stokunda 2/3 oranında yenileme ihtiyacı varsa…

Köyden şehirlere olan göçün devam etmesi ve eski evlerin yenilenmesi gerekliliği, konut sektöründe alımların uzun yıllar devam edeceğine işaret ediyor.

ERA Gayrimenkul Türkiye olarak 2016 yılında yüzde 40 büyüme sağlamamız Türkiye’de gayrimenkul sektörünün sürekli aşama kaydettiğini gösteriyor.