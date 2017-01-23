Türkiye’de marka, Ispartakule’de örnek “Bizim Evler”

Ispartakule’de 5.500 konut üreten İhlas Yapı, Bizim Evler 6 ve 7 projeleriyle yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Firma, talebi karşılamaya yönelik geliştirdiği Bizim Evler 7 projesiyle bölgeye büyük değer kazandırıyor.

GÖL VE DENİZ MANZARASINA SAHİP

Devlet yatırımlarıyla mega projelerin kesiştiği bir noktada yer alan Bizim Evler 6 ve 7, Panoramik Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne hakim bir noktada yükseliyor.

Aile öncelikli yaşam vadeden ve her zevke hitap eden lüks konut seçeneklerinin sunulduğu Bizim Evler 6’da2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve teraslı daire tipleri bulunuyor. 1.661 konut ve 160 cadde mağazasından oluşan dev projede Gökkuşağı ve Metro etapları yer alıyor.Gökkuşağı renklerinin kullanıldığı Bizim Evler 6’da daireler 116 metrekare ile 302 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

TESLİME HAZIR LÜKS DAİRELER

Teslime hazır dairelerin sunulduğu Bizim Evler 6’da; ara katlarda, tüm masraflar dahil anahtar teslim, 2+1 116 metrekare dairenin fiyatı 498 bin TL olarak belirlendi. Projede ayrıca, 188 metrekare 3+1 daire 747 bin TL’ye, 218 metrekare 4+1 daire 796 bin TL’ye, 302 metrekare 5+1 daire 1 milyon 200 bin TL’ye satışa sunulurkenyatırımcıya kredili alımlarda alternatifli ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

BİZİM EVLER’DE AİLE ÖNCELİKLİ YAŞAM

İhlas Yapı, Bizim Evler 6’da bulunan üç adet kapalı yüzme havuzu, fitness salonları, sauna, Türk Hamamı, buhar odaları, koşu ve bisiklet parkurları, açık hava sineması, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, göletleri, şelaleleri, seyir terasları, mescidi, ana okulu ve kreşleriyle, aile öncelikli yaşam anlayışını taçlandırıyor.

CADDE MAĞAZALARIYLA ISPARTAKULE’NİN YENİ CAZİBE MERKEZİ

160 “Bizim Cadde” mağazasıyla ve Metro durağıyla bölgenin yeni merkezini oluşturan Bizim Evler 6 yatırımcıların büyük ilgisini çekiyor.

Bölge halkının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere planlanan projede 160 “Bizim Cadde” mağazası Ispartakule Metro durağının hemen bitişiğinde konumlanıyor. 45 metrekare ile 1.000 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip mağazalar 675.000 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. “Bizim Cadde” de bulunan dükkanlar bölgenin ticari alan ihtiyacını karşılıyor.

ISPARTAKULE’NİN METROSU BİZİM EVLER’E GELİYOR

İstanbul’un prestijli bölgesi Ispartakule, Metro hattı ile daha da değer kazanıyor. Bölgenin en çok talep gören konut projeleri Bizim Evler’e komşu olacak Metro hattı, oturumcu ve yatırımcıya büyük avantaj sağlayacak. Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkanı sağlayacak Metro hattı ile Ispartakule’den şehrin her noktasına hızlı ve konforlu ulaşılabilecek. Marmaray ile entegre olacak Ispartakule banliyö tren istasyonu da projeye çok yakın bir noktada yer alacak.

BİZİM EVLER 7 YÜZDE 5 PEŞİNLE KONUT SAHİBİ YAPIYOR

Bizim Evler 7’de “Yüzde 5 peşin, daire senin” kampanyası sürüyor. Firma tüm projelerinde yüksek kalite, erken teslim ve avantajlı ödeme seçenekleriyle yatırımcılarına konforlu bir yaşam sunarken, Bizim Evler 7’de532 konut ve 48 ticari ünite yer alıyor. Projede 2+1 normal kat daireler 498 bin TL. fiyatla alıcı bulurken projede 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan konut tipleri yer alıyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler 7’de; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası,basketbol, voleybol sahaları,tenis kortu ve mescid bulunuyor.

Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, kreş, anaokulu, eğlence mekânları, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.

TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan Bizim Evler 7’de konut teslimleri Ağustos 2017’de yapılacak.