Tuzla’nın en geniş daireleri Lokum Manzara’da

2 bloktan oluşan ve her bir metrekaresi aileler için özel tasarlanan Lokum Manzara etabında peşin alımlarda %20’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Üstelik Lokum Manzara 6 ay sonra teslim edilecek.

DKY ve Metropolist Yapı ortaklığıyla hayat bulan Lokum Evler projesinin 4. etabı Lokum Manzara, 2 blok halinde hızla tamamlanıyor. Konumu, manzarası ve sosyal imkanlarıyla doğayla iç içe huzurlu bir hayat sunmaya hazırlanan Lokum Manzara’da 126 ve 154 metrekareden oluşan 2+1,5 ve 3+1,5 olmak üzere farklı formatlarda konutlar yer alıyor. Bölgenin en geniş metrekarelerine sahip Lokum Manzara’da daireler optimum kullanım alanlarıyla, ferah ve işlevsel olarak bir ailenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Milli parka komşu yeni nesil ev

Dairelerde bulunun büyük, kullanışlı ve katlanır camlı balkonlar Milli Park manzarası ile eşsiz bir keyif sunarken, camlar kapandığında dairelerde ihtiyaç duyulan fazladan yaşam alanına dönüşüyor. Buçuklu yeni nesil ev konseptiyle ile Lokum Manzara, seçilen renkleri, malzemeleri, şık detayları ve özenli işçiliğiyle ev sahiplerine huzur ve mutluluk verici bir yaşam alanı vaat ediyor.

Kızılçam ormanlarıyla çevrili 14 hektar büyüklüğündeki tabiat parkına komşu olan Lokum Manzara, doğayla iç içe bir yaşamanın kapılarını aralıyor. Teslimlerin başladığı Lokum Evler’in son etabı olması sebebiyle yaşamın başladığı ve site düzeninin sağlandığı bir projenin parçası olan Lokum Manzara, geniş yeşil alanları, yüzme havuzu, yürüyüş ve çocuk oyun alanları, saunası, basketbol ve voleybol sahaları ve tenis kortuyla Tuzla’da yeni bir yaşam merkezi oluşturuyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasını sağlayan Lokum Manzara projesi sunduğu ayrıcalıklı yaşam avantajları ile bölgenin imajını değiştiriyor.

Şimdi al 6 ay sonra otur

Lokum Manzara, şirket bünyesinde kişiye özel ödeme planlarının anlık olarak hazırlanabildiği “Ekopratik” ödeme sistemi veya tercihe göre banka kredisi ile satışa sunuluyor. Bu sisteme göre Lokum Manzara müşterileri istedikleri vadelerde diledikleri peşinat ve ara ödeme tutarlarıyla kendi ödeme planlarını kendileri anlık olarak oluşturabilecekler. Ulaşılabilir fiyatlara sahip Lokum Manzara projesi Ekopratik ile “fiyatı ekonomik ödemesi pratik” bir ödeme sistemi sunuyor. Mahalle kültürünü yaşatan veaile hayatına uygun daireleriyle ev sahiplerinin beğenisini kazanan projede, 2+1,5 daireler 429.000 TL’den, 3+1,5’ler 499.000 TL’den satışa sunuluyor. Proje Eylül 2018’de teslim edilecek.

Her yere kolay ve rahat ulaşım

Tuzla’nın Sabiha Gökçen Havalimanına komşu en gözde yaşam merkezi Aydınlı’da yer alan Lokum Manzara lokasyon özelliğiyle de farklılaşıyor. Tuzla Sahiline 8, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 6, alışveriş merkezlerine 14, üniversiteler bölgesine 12 dakika mesafede bulunan proje her yere kolay ulaşım imkanı sağlıyor.