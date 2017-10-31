Winlife ve Onlife projelerinde kazandıran kampanya dönemi

Bugüne kadar geliştirdiği projelerle sektöre ve Türkiye ekonomisine değer katan, gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından Hak Yapı, Anadolu Yakası’nda hayata geçirdiği projelerinde lüksü ulaşılabilir kılıyor.

İstanbul’un her geçen gün değerlenen bölgesi Pendik’te, avantajlı konumu ve ayrıcalıklı özellikleriyle ön plana çıkan projeler, gözde yatırım aracı olarak büyük ilgi görüyor.

142 daire ve 12 ticari üniteden oluşan Winlife’ı ‘’Hayatın kazananı siz olun” sloganıyla hayata geçiren Hak Yapı, Aralık2019’da teslim edilmesi planlanan projenin tesliminden itibaren 24 ay 2.000 TL kira garantisi veriyor.

Ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş bir noktada konumlanan Onlife projesinde ise 60 ay vade farksız ödeme kolaylığı sunan firma, ayrıcalıklı projelerinde emsalsiz bir yatırım imkanı sunuyor.

WİNLİFE’TA 1+1 DAİRELER 316 BİNTL’DEN BAŞLIYOR

Sağladığı yüksek prim avantajıile alıcılarına emsalsiz bir yatırım fırsatı sunan firma, Winlife’ı bölgede prestijli bir iş ve yaşam projesi olarak konumlandırıyor.İstanbul’un dinamik iş yaşamına uygun tasarlanan proje, ayrıca aileler için de lüks ve konforlu daire seçenekleri sunuyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahipdaire seçeneklerinin sunulduğu Winlife’ta 1+1 dairelerin fiyatı 316 bin TL’den başlarken projede 1+1 ve 2+1’den oluşan daire seçenekleri sunuluyor.

İş hayatına prestij katmak isteyenlerin öncelikli tercihi olan Winlife’ta, 4.572 metrekare arsa üzerinde ofis veya home-ofis konseptinde 142daire yer alıyor.

Winlife, ayrıcalıklarıyla ailelere de yüksek standartlarda bir yaşamın kapılarını açıyor. 20 adet 2+1 ve dubleks daireleriyle ailelere geniş ve konforlu bir yaşam alanları sunan projede toplamda yatırıma ve oturuma uygun 142 daire bulunuyor.

Kalite ve konforun en üst seviyede tutulduğu projede daireler 67 metrekare ile 116 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Winlife, sadece yatırım değeriyle değil, ulaşım imkanlarıyla da kazandırıyor. Metro ile Kadıköy’e, İDO ile Yenikapı’ya, E-5 ve TEM otoyoluyla İstanbul ‘un her yerine; yanı başındaki Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden de dünyanın her köşesine kolay ulaşım sunan Winlife, Osman Gazi Köprüsü’ne ve 3. Köprü Bağlantı Yoluna yakınlığıyla bölgenin en ulaşılabilir projesi olarak ön plana çıkıyor.

ONLİFE’TA DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

İstanbul'un oksijen oranı en yüksek bölgesi olan Aydos’ta konumlandırılan proje, yatırımcılarına ulaşımın merkezinde,doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor. Her zevke hitap eden modern mimarisiyle kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan projede 429 daire bulunuyor.

Konforlu ve lüks 2+1, 3+1, 3+1 teraslı konut tiplerinin yer aldığı projede daireler 85 metrekare ile 157 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Şehir içi ulaşım açısından büyük avantaja sahip bir lokasyonda konumlanan proje, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika, E-5 ve TEM otoyoluna ise 4 km mesafede bulunuyor.

İnşa çalışmalarına başlanılan Onlife, 2020’nin Ocakayında teslim edilecek.