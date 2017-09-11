Yabancılar blok istedi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Cityscape Global 2017 fuarı, dün Türk ve Körfez firmalarının yoğun katılımı ile başladı. Fuara Türk firmaları, Türkiye’deki konut projeleri ile damgasını vurdu. Cityscape Global 2017’de başta Artaş İnşaat olmak üzere Tahincioğlu ve Garanti Koza ile birlikte Emlak Konut GYO stant açtı.

KRİZ BİZİ ETKİLEMEDİ

Fuarın ilk gününde başta Dubai merkezli inşaat firmaları olmak üzere Türk firmalarının stantlarında yoğun yabancı yatırımcı ilgisi vardı. Türkiye’deki konut yatırımları hakkında bilgi alan uluslararası yatırımcılar, konut ve iş yeri satın almanın yanında Türk firmalarla da ortaklık kurabilmek için firma uzmanları ile uzun süren toplantılar gerçekleştirdi. Bunun yanında Katar krizi ile birlikte Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin Türkiye’ye olumsuz bir yansımasının da olmadığı görüldü. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere pek çok Körfez ülkesinin yatırımcısı Türkiye stantlarında iş fırsatlarını konuştu.

ORTAKLIK OLABİLİR

Artaş İnşaat Avrupa Konutları markası ile Anadolu Yakası’ndaki ilk projesi Ümraniye Yamanevler’in lansmanını gerçekleştirdi. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Dubai’ye Yamanevler dahil olmak üzere 11 proje ile katıldık. Yamanevler’den blok satın almak isteyen yabancı yatırımcı var ama biz blok satmayı, yerli yatırımcının talebi nedeniyle sıcak bakmıyoruz. Yabancılar ile yeni yatırımlar için ortaklık konusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ortaklık teklifleri ise genellikle 100 milyon dolar büyüklüğünde” dedi.

YAMANEVLER’E İLGİ

Yamanevler projesinin geçtiğimiz Ağustos ayında önsatışa sunulduğunu ve şu ana kadar 250 konutun Türkiye’deki satışlarda sahibini bulduğunu ifade eden Çetinsaya “Zaten ilk etapta 1.672 konut bulunuyor. 1+1’den, 4+1’e kadar farklı tiplerde daire seçenekleri yer alıyor. En küçük dairenin fiyatı 480 bin TL, projedeki en büyük dairenin fiyatı ise 1 milyon 800 bin TL. Bu projeye yabancı ilgisi var. Türkiye’deki satışta bir konut Iraklı bir yatırımcıya satıldı. Yamanevler’deki yabancı yatırımcının yüzde 5 civarında olmasını bekliyoruz. Fuarda şu ana kadar pek çok yatırımcı Yamanevler projemiz ile çok yakından ilgilendi. Maketi inceleyip, satış uzmanlarımızdan ödeme koşullarını öğrendiler” diye konuştu.

TAHİNCİOĞLU İKİ PROJESİ İLE FUARDA

CItyscape’de Türk inşaat sektörünü temsil eden bir diğer marka ise Tahincioğlu oldu. Standı yabancı yatırımcı tarafında büyük ilgiyle karşılanan Tahincioğlu, Türk yatırımcının da gözdesi olan Nidapark Bomonti ve Nidapark Küçükyalı projelerini Cityscape’de uluslararsı yatırımcı ile buluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslar arası alanda yerlerini alacaklarını ifade eden Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendiriyor ve yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına da bu fırsatları değerlendiriyoruz” dedi. Nidapark Küçükyalı projesi ile satış rekorları kırdıklarını ifade eden Tahincioğlu “Projede 1+1’den 4+1’e kadar değişen konutlar var” dedi.

Dubai’de Türkler’in rüzgarı esti