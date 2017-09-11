Yabancılar blok istedi
Cityscape Global 2017’e Türk şirketler damgasını vurdu. Fuarda yabancılar Artaş İnşaat’ın Yamanevler projesinden daire yerine blok almak isterken, Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya “Yabancı ile ortaklık görüşmelerimiz olacak” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Cityscape Global 2017 fuarı, dün Türk ve Körfez firmalarının yoğun katılımı ile başladı. Fuara Türk firmaları, Türkiye’deki konut projeleri ile damgasını vurdu. Cityscape Global 2017’de başta Artaş İnşaat olmak üzere Tahincioğlu ve Garanti Koza ile birlikte Emlak Konut GYO stant açtı.
KRİZ BİZİ ETKİLEMEDİ
Fuarın ilk gününde başta Dubai merkezli inşaat firmaları olmak üzere Türk firmalarının stantlarında yoğun yabancı yatırımcı ilgisi vardı. Türkiye’deki konut yatırımları hakkında bilgi alan uluslararası yatırımcılar, konut ve iş yeri satın almanın yanında Türk firmalarla da ortaklık kurabilmek için firma uzmanları ile uzun süren toplantılar gerçekleştirdi. Bunun yanında Katar krizi ile birlikte Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin Türkiye’ye olumsuz bir yansımasının da olmadığı görüldü. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere pek çok Körfez ülkesinin yatırımcısı Türkiye stantlarında iş fırsatlarını konuştu.
ORTAKLIK OLABİLİR
Artaş İnşaat Avrupa Konutları markası ile Anadolu Yakası’ndaki ilk projesi Ümraniye Yamanevler’in lansmanını gerçekleştirdi. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Dubai’ye Yamanevler dahil olmak üzere 11 proje ile katıldık. Yamanevler’den blok satın almak isteyen yabancı yatırımcı var ama biz blok satmayı, yerli yatırımcının talebi nedeniyle sıcak bakmıyoruz. Yabancılar ile yeni yatırımlar için ortaklık konusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ortaklık teklifleri ise genellikle 100 milyon dolar büyüklüğünde” dedi.
YAMANEVLER’E İLGİ
Yamanevler projesinin geçtiğimiz Ağustos ayında önsatışa sunulduğunu ve şu ana kadar 250 konutun Türkiye’deki satışlarda sahibini bulduğunu ifade eden Çetinsaya “Zaten ilk etapta 1.672 konut bulunuyor. 1+1’den, 4+1’e kadar farklı tiplerde daire seçenekleri yer alıyor. En küçük dairenin fiyatı 480 bin TL, projedeki en büyük dairenin fiyatı ise 1 milyon 800 bin TL. Bu projeye yabancı ilgisi var. Türkiye’deki satışta bir konut Iraklı bir yatırımcıya satıldı. Yamanevler’deki yabancı yatırımcının yüzde 5 civarında olmasını bekliyoruz. Fuarda şu ana kadar pek çok yatırımcı Yamanevler projemiz ile çok yakından ilgilendi. Maketi inceleyip, satış uzmanlarımızdan ödeme koşullarını öğrendiler” diye konuştu.
TAHİNCİOĞLU İKİ PROJESİ İLE FUARDA
CItyscape’de Türk inşaat sektörünü temsil eden bir diğer marka ise Tahincioğlu oldu. Standı yabancı yatırımcı tarafında büyük ilgiyle karşılanan Tahincioğlu, Türk yatırımcının da gözdesi olan Nidapark Bomonti ve Nidapark Küçükyalı projelerini Cityscape’de uluslararsı yatırımcı ile buluşturdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslar arası alanda yerlerini alacaklarını ifade eden Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu “Sektörümüz için bu organizasyonlar birer fırsat, bizler de bu fırsatları değerlendiriyor ve yeni yatırımcılar ve müşterilerle bir araya geliyoruz. Ülkemizin gücü, yatırım potansiyeli ve vizyonunu göstermek adına da bu fırsatları değerlendiriyoruz” dedi. Nidapark Küçükyalı projesi ile satış rekorları kırdıklarını ifade eden Tahincioğlu “Projede 1+1’den 4+1’e kadar değişen konutlar var” dedi.
Dubai’de Türkler’in rüzgarı esti
Dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık buluşmalarından biri olarak kabul edilen Cityscape Global 2017, Dubai’de kapılarını araladı. Bu yıl 15’inci kez gerçekleştirilen Cityscape Global 2017’de Türkiye gayrimenkul sektörünün ön planda olma geleneği de sürüyor. Cityscape Global 2017 Awards’da da adeta Türkiye rüzgarı esiyor. Bu prestijli uluslararası yarışmanın 5 ayrı kategorisinde Türkiye’den 5 proje finale kaldı. Dubai’nin küresel bir merkez olduğunu vurgulayan Cityscape Fuarları Türkiye Temsilcisi İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen, Cityscape Global’da Türk firmalarının her zamanki gibi ön planda yer aldıklarını ve Dubaili dev kamu şirketleriyle birlikte fuarın en gözde yerlerinde yan yana yer aldıklarına dikkat çekti.
14 FİRMA KATILDI
Bu yıl 11-13 Eylül tarihleri arasında Dubai World Trade Center’da, 42.000 metrekarelik (yaklaşık 70 futbol sahası büyüklükte) devasa bir alanda düzenlenen Cityscape Global, her zamanki gibi alanındaki en prestijli küresel buluşma platformlarından birini oluşturuyor. Cityscape Global 2017’de 26 ülkeden 300 katılımcı firma, 1.150 delege ve konuşmacı yer alıyor. 4 gün sürecek fuarı, dünyanın birçok ülkesinden 30 bini aşkın ziyaretçinin gezmesi bekleniyor. Citysape Global’de bu yıl Türkiye’den 14 firma katıldı.
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