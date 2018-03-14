Yakapark’ta, ön talep toplama süreci başladı

İstanbul’da güvenilir konut projelerini hayata geçiren Y.Gülhan İnşaat, yeni projesi Yakapark’ta ön talep toplamaya başladı. Türk aile yapısına uygun olarak inşa edilen Yakapark, yüksek prim potansiyeline sahip bir proje olarak inşa ediyor.

Yaklaşık 6 bin 300 metrekare arazi üzerinde ikisi 12'şer ve biri 16 katlı olmak üzere 3 blokta 166 konuttan meydana gelen Yakapark, büyüklükleri 81 metrekare ile 294 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2 daire tiplerinden oluşuyor.

Sosyal donatıları, imkanları ve hizmet alanları açısından oldukça zengin bir proje olan Yakapark'ın sundukları arasında; kapalı yüzme havuzu fitness, sauna, buhar odaları, yürüyüş ve koşu parkuru, tenis, basketbol, voleybol, mini futbol vb. çok amaçlı spor sahası, trambolin, bisiklet ve paten yolu, pilates alanı, botanik bahçeleri, meyve bahçesi sera alanı, şömine ve barbekü alanı, kış bahçesi, şelale süs havuzu, kafe vitamin bar, squash salonu, play station ve mobil oyun odaları, sinema odası, party ve kareoke odası, bilardo, masa tenisi, çocuk oyun alanları kreş, seyir terası, güvenlik ve kapalı otopark yer alıyor.

Enerji tasarruflu çevreci proje...

Ev sahibi olmak isteyenler için tüm kolaylıkları sağlamak üzere çalıştıklarını belirten Y. Gülhan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Gülhan, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Projemizi teknik ve donanım bakımından en üst düzeyde planlamamıza rağmen fiyat olarak ekonomik olmayı seçtik. Günlük yaşamı kolaylaştıracak, unsurları düşündük. Yüzde 80’e yakın kısmı açık ve yeşil alan olarak planlandı. Yüzde 50’si ikinci kattan itibaren deniz gören projemizi 2019 Ekim ayında teslim etmeyi planlıyoruz. Öte yandan; çevreci bir proje olan Yakapark’ta banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan suların arıtılmasıyla elde edilen gri su sistemi uygulanacak. Böylece su israfının da önüne geçilecek ve aynı zamanda peyzaj için kullanılacak, sudan tasarruf edilecek. Ayrıca konut alıcısının cebinden çıkacak aidat bedeli de azalacak. Yeşil alanı büyük olan projelerde su israfının yanı sıra aidatlar da yükseliyor. Bu su ihtiyacını, yeraltı suyundan ya da şebekeden kullanmak zorundasınız; ancak bunun maliyeti yüksek. Bu sebeple biz de projede gri su sistemine yer verdik. Banyo ve mutfakta kullanılan suyu arıtıp depolayarak peyzaj alanını sulamak için kullanabileceğiz. Bahçe aydınlatmasında da güneş enerjisinden faydalanacağız. Biz hem az enerji tüketimi yapalım, hem de aidatlar düşük olsun felsefesiyle gri su yatırımına girdik” diye konuştu.

Kartal Yakacık’ta yükselen Yakapark projesi lokasyon ve önemli merkezlere yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Metrodan deniz ulaşımına, toplu taşımaya ulaşım mesafesinde bulunan bulunuyor. Üniversite, hastane ve alışveriş merkezlerine komşu olan Yakapark projesi, Aydos ormanlarına komşu olarak yükseliyor.