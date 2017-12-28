Yeni yılda ev alan ilk 5 kişiye son model araç hediye

Ev sahibi olmayı kolaylaştırmak için tüketici dostu kampanyalara imza atan Babacan Holding, yılbaşı özel kampanyasında tüketicilere birbirinden cazip imkanlar sunuyor. Kampanya kapsamında; ‘Babacan Port Royal’, ‘Babacan Premium’, ‘Babacan Palace’ ve ‘Prime Suites’ten yeni yılda konut sahibi olmak isteyenlere özel bir yıl süreyle lüks bir araç kiralanacak.

Babacan Holding yeni yıla özel düzenlediği kampanya ile konut sahibi olmak isteyenlere bir yıl boyunca lüks bir araç kiralayacak. Kampanya İstanbul Avrupa Yakası’nda Basın Ekspress, Atatürk Havalimanı karşısı ve Beylikdüzü lokasyonlarında E5 karayolu üzerinde konumlu bulunan lokasyonlarda inşa edilen ve halen satışı devam eden Babacan Premium, Babacan Palace, Babacan Port Royal ve Babacan Prime Suites projelerini kapsıyor.

Yeni yıl kampanyasının detayları hakkında bilgi veren Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Holding olarak her zaman merkezi lokasyonu ile bölgedeki rakiplerine göre fark yaratan birbirinden özel projeler geliştirmeye özen gösterdik ve 2018 yılında da geliştirmeye devam edeceğiz. Projelerimizin kalitesinin yanı sıra zaman zaman düzenlediğimiz kampanyalar ile müşterilerimize cazip ödeme planları sunarak onların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak da en temel hedefimiz. Bu çerçevede; hem oturum, hem de yatırım amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere özel olarak yeni yıla yakışır yılın ilk kampanyasını hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. 2018 yılının bu ilk kampanyasından faydalanarak konut sahibi olmak isteyenler ellerini çabuk tutmalı bu fırsatı kaçırmamalı. Projelerimizden ev sahibi olacak ilk beş kişiye bir yıl boyunca lüks bir araç kiralayacağız. Bunun yanı sıra projelerimizde farklı farklı kampanyalar da bulunuyor” diye konuştu.

Babacan projelerinde cazip kampanyalar

Fiyat avantajıyla bölgenin en karlı projesi olarak yatırımcıların dikkatini çeken ‘Babacan Port Royal’de konut sahibi olmak isteyenlere ‘ödeme planlarını kendilerinin oluşturabileceği’ fırsatlar sunuluyor. Hem yerli hem de yabancı birçok yatırımcının yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Babacan Premium’da taksitler 12 ay sonraya ötelenirken daireler de eşyalı teslim ediliyor.

‘Babacan Palace’ ve ‘Prime Suites’ projelerinden konut sahibi olmak isteyenler ise, dairesini tapusuyla birlikte hemen teslim alıp ödemelerine ise 1 yıl sonra başlayabiliyor. Ayrıca Babacan Projeleri’nde banka kredisi kullanmak isteyenler 0,99 faiz avantajından da yararlanabiliyorlar.

Bölgenin en karlı projesi

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında, E-5 karayolu yakınında konumlanan ‘Babacan Port Royal’ 16.500 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Fiyat avantajıyla bölgenin en karlı projesi olarak yatırımcıların dikkatini çeken projede daire fiyatları 279 bin liradan başlıyor. Projeden konut sahibi olmak isteyenlere ayrıca ‘ödeme planlarını kendilerinin oluşturacağı’ fırsatta sağlanıyor.

Toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana gelen ‘Babacan Port Royal’de alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan proje şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu. Ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları da mevcut. Projenin sosyal donatıları arasında fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası yer alıyor.

Teslimlerin Eylül 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Babacan Port Royal’ E-5’e 1 dakika ve İDO’ya 10 dakika mesafede konumlanıyor. CNR Fuar Merkezi, Dünya Ticaret Merkezi, Bakırköy deniz otobüsü, Ataköy Marina, İSTOÇ, Masko, Kuyumcukent, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ve Atatürk Olimpiyat Stadı gibi alanlara yakın mesafede bulunuyor.

Fiyatlar 269 bin TL’den başlıyor…

Tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunulan ‘Babacan Premium’ projesi 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Residence, tower, terrace ve home officeden meydana gelen projede teslimler Haziran 2018’de gerçekleşecek.

Toplam 1009 konutun yer aldığı ‘Babacan Premium’ projesinde daire fiyatları 269 bin TL’den başlıyor.

Projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor.

‘Babacan Premium’ projesinin 2. etabı için de ön talep toplanma süreci devam ediyor. Projenin 2. etabında ise 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşan 117 konut yer alıyor.

‘Babacan Premium’ E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede konumlanıyor. Bulunduğu lokasyon itibariyle yatırımcıların dikkatini çeken projeden İstanbul Üniversitesi de dahil ve birçok özel üniversiteye toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün.

5 yıldızlı otel konseptiyle teslime hazır

Osmanlı ve İngiliz mimarisinin görkemi ve tarihi dokusunun modern mimari anlayışıyla bütünleştiği ‘Babacan Palace’, 5 yıldızlı otel konseptine sahip. Beylikdüzü bölgesinin en lüks projesi olma özelliği taşıyan ‘Babacan Palace’ta toplam 248 adet stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 geniş teraslı suit daireler yer alıyor.

Teslimlerin hemen gerçekleştiği projede daire fiyatları ise 269 bin TL’den başlıyor. SPA ve buhar banyosuyla da konforun yanı sıra sağlıklı bir yaşamın da kapılarını aralayan projenin sosyal donatıları

arasında açık yüzme havuzu, çocuk havuzu ve oyun alanları, fitness, güneşlenme terası, sauna, Türk hamamı mevcut. ‘Babacan Palace’ E-5 ve metrobüs durağına yürüme mesafesinde olmasıyla da yatırımcıların ayrıca dikkatini çekiyor.

İstanbul’un prestij hattı Basın Ekspres bölgesinde yükseliyor…

Basın Ekspres bölgesinde hayata geçirilen otel konforunda rezidans konseptine sahip ‘Prime Suites, 4.500 metrekarelik alan üzerinde yükseliyor. Projede farklı alan büyüklüklerine sahip toplam 142 daire bulunuyor. Yatırımcılar, ‘Prime Suites’ projesinden satın aldığı daireleri, isterse otel yönetimine devrederek günlük ve aylık yüksek kira getirisi de elde edebiliyor.

İstanbul’un ana arterlerinden TEM Otoyolu’na bağlantısı bulunan ‘Prime Suites’ projesi Atatürk Havalimanı, metro ve metrobüse kolay ulaşım sağlayan çok değerli bir lokasyonda yer alıyor.

Projenin sosyal donatıları arasında ise yüzme havuzu, business center, housekeeping ve kusursuz rezidans hizmetleri bulunuyor.