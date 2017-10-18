“Yüzde 5 peşin, kalanı 1 yıl sonra ödemeye başla”

Dünyaca ünlü mimarlık ofisi Chapman Taylor'ın danışmanlığında, ECF mimarlık tarafından çizilen Blue Lake’te her daire deniz ya da göl manzarası görüyor. Projede 788 konut ve 22 ticari ünitenin bulunuyor.

Mavi ile yeşilin buluşma noktası

60 m2 ile 400 m2 arasında 1+0'dan 5+2’ye kadar değişen daire alternatifleri; teraslı, balkonlu ve bahçeli konutlar, 10 m2 ile 264 m2 arasında değişen toplamda 19 bin metrekare balkon ve teras alanıyla dikkat çekiyor. Blue Lake Küçükçekmece Projesi’nde dairelerin tamamı hem göl hem de deniz manzarasına sahip.

65 metre yükseklikte, manzara eşliğinde yürüyüş keyfi

17.500 m2 peyzaj ve sosyal alanı ile dikkat çeken projede 65 metre yüksekte, 15. Katta yer alan Gök Teras’ta, bloklar özel bağlantı yolları ile birleştirilerek panoramik deniz ve göl manzarasına hakim 3 adet infinity havuzu / cafe ve oturma alanları ve 2,6 km yürüme parkuru ile hiçbir projede olmayan bir keyif alanına dönüşüyor.

Blue Lake Projesi, Küçükçekmece sahilinin yaşam zenginliğine sahip sahilinde bulunan 10 km uzunluğundaki yürüyüş parkuru ile dikkat çekiyor. Peyzaj ve sosyal alanlarda yer alan “Cennet Bahçesi” ve “Aktivite Bahçesi”nde hobi alanları, çok amaçlı spor sahaları, oyun alanları ve dinlenme alanları ile yepyeni bir sosyal yaşam sunuyor.

Proje; 12.000 m2 alanda perakende markaları ile bu sahili eğlence ve keyif ile zenginleştiriyor. 1.500 m2 kapalı Sosyal kulüp ile tüm projeye hizmet veren spa ve fitness klübü, su sporları kulübü, kültür-sanat merkezleri, her zevke ve yaşa hitap eden hobi atölyeleri, çocuklar için kids-club gibi birçok sosyal imkanı bünyesinde barındıran proje yeni sahiplerine hareketli ve aktif bir sosyal yaşamın anahtarını sunuyor.