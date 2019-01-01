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  3. 2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

FOTO GALERİ

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

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1- ABD <br><br> Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 11,904.00

1- ABD

Petrol Rezervi (Günlük-Milyon Varil): 11,904.00

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