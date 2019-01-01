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FOTO GALERİ

250 senede 571 bitki türü yok oldu!

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Araştırmalara göre, son 250 yılda doğada 571 bitki türünün nesli tükendi.

Araştırmalara göre, son 250 yılda doğada 571 bitki türünün nesli tükendi.

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